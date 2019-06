El fondo editorial Tierra Adentro notificó a por lo menos cinco jóvenes que la publicación de sus textos no se podrá realizar tal y como se acordó para el programa editorial 2019, debido a las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal.

La editorial es una extensión de la Secretaría de Cultura que busca promover y difundir la obra de escritores menores a los 35 años de edad a través de la publicación de textos en coordinación con Librerías Educal.

Los cinco jóvenes —tres mujeres y dos hombres— fueron notificados de la cancelación de su publicación por cartas oficiales enviadas a sus correos. Los documentos señalan que la eliminación de sus textos en la propuesta editorial 2019 se debe a la “austeridad republicana” ya que han reducido su personal de edición y corrección para los libros.

Con el fin de que Tierra Adentro siga adelante con la operatividad de su programa, la publicación de la editorial decidió publicar 12 textos durante 2019, pero nueve de ellos serán para los ganadores nacionales de los certámenes, Cuento Joven, Cuento Breve, Novela Joven, Dramaturgia Joven, Poesía Joven, Crónica Joven, Ensayo Joven, Novela Gráfica y el Premio Binacional de Novela Joven.

Aunque la editorial no hizo de manera pública la cifra de cuántos jóvenes escritores fueron acreedores de un espacio para publicar en la editorial 2019, solo tres de los ganadores podrán publicar sus textos.

En la misma carta, la editorial hace la propuesta de publicar un fragmento de su obra en el sitio web y un pago de tres mil pesos brutos. También los invita a que vuelvan a participar con sus textos en las próximas convocatorias para que puedan ganarse de nuevo un lugar.

Animal Político accedió a los correos enviados por parte de Tierra Adentro a uno de los jóvenes escritores en donde la directora editorial del programa le notifica que su texto es parte del catálogo FETA, y que dejaba establecido como compromiso su publicación para el programa editorial 2019-2024.

Poco más de un año después de que se me notificó que mi libro sería publicado en el Fondo Editorial @TierraAdentro de @cultura_mx, ayer recibí un correo en el que se me comentó que ya no sería publicado debido a la “austeridad republicana”. *Abro hilo*

— Ángel Godínez S. (@AngelGodSer) 14 de junio de 2019