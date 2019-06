Durante cuatro años los periodistas Daniela Rea y Pablo Ferri investigaron la situación de soldados, cabos y sargentos a quienes entrevistaron desde la prisión militar del ejército mexicano con el objetivo de averiguar por qué mata un militar y en qué momento pierde el sentido humano para acatar la orden de asesinar a sangre fría.

En La Tropa, los nombres de los personajes y lugares fueron cambiados por seguridad. Para Ferri y Rea, hablar de los militares y la situación en la que se encuentran desde que comenzó la llamada Guerra contra el narco con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Lee: Ejército seguirá en las calles hasta cinco años más con aprobación de la Guardia Nacional

“ no son los que mandan los comunicados a los medios, sino que son los que al final están en el terreno y son los que, al final, han cometido asesinatos, tortura y de más violaciones a los derechos humanos, violaciones cometidas ante la CNDH”, dijo en entrevista para Animal Político, el periodista Pablo Ferri.

En esta investigación, ambos periodistas mantienen el interés de relatar en qué momento un soldado mata y qué se ha roto antes de que él mate, qué ha ocurrido antes de que él tome esa decisión con el objetivo de entender hasta qué punto un soldado es responsable de sus actos y hasta qué punto lo es la cadena de mando en la jerarquía.

Ferri resaltó que otro de los ángulos que los llevó a iniciar este trabajo fue el conocer cómo es que los militares han vivido estos años de violencia, cómo se meten al Ejército, por qué lo hacen, cómo han llegado a prisión, cuáles son sus casos, cuáles son los delitos que cometieron y cómo fue el entrenamiento que tuvieron para llegar hasta ahí.

Lee: Militares disparan y matan por error a un hombre en Tamaulipas; CNDH investiga los hechos

Antes escribir La Tropa, tanto Daniela como Pablo venían de reportear contextos de violencia en el país. Por un lado, Rea llevaba cinco meses trabajando en el documental La libertad del diablo del director mexicano Everardo González, que muestra las dos caras de la violencia en México: víctimas y victimarios.

Mientras tanto, Pablo regresaba de Arcelia, en Guerrero, tras entrevistas a los familiares de las personas que fueron asesinadas -en manos de militares- durante los hechos ocurrido el pasado 30 de junio en Tlatlaya.

El mantenerse en un contexto donde los militares resultan ser los principales perpetradores de hechos violentos en contra de civiles, dejando familias destruidas sin importar sexo y edad llevó a ambos periodistas a realizar el primer análisis del perfil de militares que estuvieron en contextos de violencia para entender qué los llevó a cometer dichos actos.

Militares: Víctimas o victimarios del Estado

La investigación no busca catalogar en sí un militar es bueno o malo por naturaleza, lo que el libro narra es el hecho de que un soldado, cadete o sargento ingresa al Ejército por razones diversas, sin embargo, en el proceso algo se pierde en ellos que en su mayoría los lleva a cometer innumerables actos de violencia.

Ferri menciona que La Tropa parte de tres escenarios principales: la prisión militar, Tamaulipas y Oaxaca; donde a prisión militar es, quizás, la principal de todos por ser el primer escenario en el que quisieron investigar desde 2015.

“Entramos a la prisión militar, de alguna forma teníamos que aparecer en la lista de invitados de alguno de los presos. Entramos y a partir de ahí empezamos a buscar a soldados que fueran condenados por homicidio y que nos comenzarán a contar su historia”, señaló.

¿Quién era Josué Olarte Barba, el trabajador al que militares asesinaron por error?

La historia de cada testimonio no solo va desde el punto de vista de por qué mató sino por qué entró al Ejército, cómo fue su infancia, a qué se dedicaban sus padres. “Un retrato integral con la persona que estaba acusada por homicidio, que nos dijera alguna cosa para completar relatos que ya habíamos escuchado en otro lado”, agregó.

Pablo, concuerda con la idea de que un militar resulta ser tanto víctima como victimario del Estado, es decir, es víctima de opresión del Ejército, pero también es victimario en muchas ocasiones porque: uno, es entrenado para ello y dos, el sistema permite que esté torturando, matando, desapareciendo.

“Nos dimos cuenta que la opción de entrar al Ejército también es una opción. Nosotros no queremos justificar la criminalidad ni meternos en las necesidades del narco, sí hemos visto que las posibilidades de entrar de un bando a otro no se diferencian demasiado, las condiciones del entorno no difieren demasiado. Son salidas laborales”.

Un homenaje al periodista Javier Valdés

La Tropa, es el resultado del primer concurso de investigación periodística que el sello editorial Penguin Random House lanza en memoria del periodista sinaloense Javier Arturo Valdés Cárdenas quien fuera asesinado el pasado 15 de mayo de 2017.

Tanto para Daniela como para Pablo, La Tropa es un homenaje al trabajo de Valdés quien mostró a sus lectores las diversas caras de la juventud quienes se veían expuestos y arrebatados por la violencia que viven en el norte del país.

“Si algo hizo Javier, yo creo, fue tratar de entender su entorno y no creo que hubiera alguien que lo entendiera tan bien y lo explicara de la forma en que lo hizo, y nosotros, tratamos de hacer algo en un sentido similar, hay una realidad que nos envuelve y es un México violento y nosotros queremos explicarlo a través de los ojos de los soldados y queremos que la gente entienda que esta historia no es para condenar sino para entenderlos.

Daniela Rea es reportera desde 2002, autora del libro Nadie les pidió perdón y coeditora de los libros Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte (2012) y Romper el silencio: 22 gritos contra la censura (2018). Es coautora de cadenademando.org y colaboradora del sitio Pie de página.

Pablo Ferri es reportero desde 2009 y coautor de Narcoamerica: de Los Andes a Manhattan, 55000 kilometros tras el rastro de la cocaína (2015) y Seguimos de pie: crónicas ilustradas del 19S en Ciudad de México (2018). Es coautor de cadenademando.org y reportero del diario El País en la Ciudad de México.

Con la autorización de los autores Daniela Rea y Pablo Ferri, editorial Aguilar del sello Penguin Random House te regala el primer capítulo de La Tropa, por qué mata un soldado.