Corgis, solteras y el poder de los X-Men llegan a la cartelera

¿Qué estrena la Cartelera?

Las pantallas, una vez más, serán copadas por superhéroes. Este fin de semana el estreno más grande es X-Men: Dark Phoenix, punto final de una de las franquicias cinematográficas más populares de los últimos 20 años. Le sigue un menú variado de estrenos para complementar y dar opciones a aquellos que buscan alejarse de las mega producciones hollywoodenses.

¿Cuál se les antoja?

La última locura de la Sra. Darling (La dernière folie de Claire Darling, 2019)

Dirección: Julie Bertuccelli

Protagonizan: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi, Alice Taglioni

Sinopsis: En Verderonne, pequeño pueblo en Oise, cerca de París, es el primer día del verano y Claire Darling se despierta convencida de que es su último día. Decide vaciar su casa y hacer una venta de garage. Estos objetos tan amados reflejan lo que ha sido una vida trágica y resplandeciente. Esta última locura de Claire provocará el regreso de su hija Marie, a quien no ha visto desde hace 20 años. Adaptación de la novela estadounidense Faith Bass Darling´s Last Garage Sale de Lynda Rutledge.

El portal del más allá (Between Worlds, 2019)

Dirección: María Pulera

Protagonizan: Nicolas Cage, Franka Potente, Penelope Mitchell, Lydia Hearst

Sinopsis: Joe es un hombre que vive atormentado por la muerte de su esposa y su hija. Un día conoce a Julie, quien tiene un don sobrenatural y pedirá a Joe la ayude a encontrar el alma de su hija Billie quien está en coma. En un intento por hacer que Billie despierte, el espíritu de la fallecida esposa de Joe se meterá en el cuerpo de la joven para resolver sus asuntos en el mundo de los vivos.

Juon 2: la maldición final (Juon. The Final Curse, 2019)

Dirección: Masayuki Ochiai

Protagonizan: Airi Taira, Ren Kiriyama, Nonoka Ono

Sinopsis: Mai, la hermana mayor de la maestra de primaria Yui Shono comienza una búsqueda por su hermana, quien desaparecio después de haber trabajado un año enseñando una escuela en Japón. Mai conoce al encargado Teriyaki, quien le cuenta lo que le paso a su hermana. Mai descubri los oscuros secretos Juon y tratara de acabar con la maldición de una vez por todas.

Corgi: Un perro real (The Queen’s Corgi, 2019)

Dirección: Ben Stassen

Sinopsis: Rex es el perro más querido de la Reina de Inglaterra. Un día, Rex pierde el rastro de su dueña y se encuentra por casualidad con un clan de perros de distintas razas que tienen rencillas y pelean entre sí. En su aventura para encontrar la reina, Rex averigua el significado del amor y descubre quién es realmente.

Solteras (2019)

Dirección: Luis Javier Henaine

Protagonizan: Cassandra Ciangherotti, Gabriela de la Garza, Irán Castillo,Edwarda Gurrola, Sophie Alexander-Katz

Sinopsis: Ana sueña con llegar casada al tercer piso, pero por más que intenta, no encuentra el hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera, que a través de sus cursos orienta a mujeres desesperadas por encontrar pareja. Junto a un grupo de solteras, Ana experimentará una serie de desventuras que la harán replantear su vida.

X-Men: Dark Phoenix (2019)

Dirección: Simon Kinberg

Protagonizan: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence

Sinopsis: En Dark Phoenix, los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no sólo la hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener. Con Jean haciendo girar en espiral nuestro control, y lastimando a los que más ama, comienza a desenredar el mismo tejido que mantiene unidos a los X-Men. Ahora, con esta familia desintegrándose, deben encontrar la manera de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia.

Fausto (2019)

Dirección: Andrea Bussmann

Protagonizan: Victor Pueyo, Fernando Renjifo, Ziad Chakaroun, Alberto Núñez, Gabino Rodríguez

Sinopsis: Inspirada en diferentes versiones del relato fáustico, la opera prima de Andrea Bussmann en solitario es un conjunto elaborado de imágenes y personajes encontrados en la playa de La Escondida, en la costa de Oaxaca. El mar y las tormentas son el telón de fondo de un escenario donde, al caer la noche, Historia, leyenda, fantasía y ficción se mezclan, natural y paulatinamente, para alterar la mirada del espectador sobre este balneario y sus habitantes. Ni los computadores ni los teléfonos celulares funcionan aquí, por lo que el ocio rápidamente abre paso a la imaginación y de ella emerge una voz sin cuerpo y atemporal, la voz de La Escondida, que narra una breve y elíptica historia de la humanidad.