Este lunes el Ajax de Holanda dio la bienvenida al defensa mexicano Edson Álvarez con un video en el que resalta aspectos de la cultura mexicana y demuestra su apoyo a nuestro país con el #NoEraPenal.

En el clip, de poco más de un minuto, el Ajax reconoce la música y comida de México, resalta la pasión de la afición mexicana por el futbol y muestra el apoyo de su hinchada cuando juegan como locales.

Al momento de hablar de su historia, el Ajax menciona que grandes jugadores han pasado por sus filas excepto Arjen Robben, el delantero holandés recordado por la afición mexicana por la falta que fingió en Brasil 2014 que le costó la eliminación a México en los octavos de final.

“Arjen Robben no jugó para nosotros. Pero estos sí…” relatan en el video mientras aparece la imagen de Robben tirándose al piso con la frase: No era penal.

“Muchos jugadores vinieron a Amsterdam para cumplir sus sueños, para escribir su propio futuro. Ahora le damos la bienvenida a una nueva estrella. Edson: bienvenido a tu nuevo hogar, bienvenido a tu futuro”, expresa el club holandés.

El canterano americanista, adquirido por 15 millones de euros, ya fue presentado por los dirigentes del Ajax y portará el número 4 que pertenecía al excapitán Matthijs de Ligt, quien ahora jugará para la Juventus.

El video, publicado en Twitter, ha sido bien visto por la afición mexicana y hasta el momento cuenta con más de 260 mil reproducciones.

Tras este recibimiento, el jugador mexicano se dijo feliz por llegar “al mejor equipo de Holanda” y agradeció las muestras de cariño.

Inexplicable lo que siento en estos momentos. Me siento muy feliz de llegar al mejor equipo de Holanda. Se que es una gran responsabilidad, pero trabajaré duro para estar a la altura. ¡Viva México! Thank you @afcajax ❌❌❌ pic.twitter.com/YxyJ6cAILB

— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) July 22, 2019