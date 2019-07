El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ley que sanciona las protestas que cierren caminos y calles aprobada por el Congreso de Tabasco es para “poner orden”.

“Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el principal de esta nueva legislación”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina.

Lee: #LeyGarrote: ¿Qué dice el dictamen que busca aumentar penas por bloqueos de obras y calles en Tabasco?

Dijo que hay que proteger los derechos de los ciudadanos y que no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general.

Pero añadió que con las reformas al Código Penal estatal aprobadas este lunes “no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, este es el informe que tengo”.

Te puede interesar: Ley que castiga bloqueos es para evitar sabotajes contra Dos Bocas: Polevnsky

Los diputados de Morena y algunos del PRD defendieron durante la aprobación de la propuesta que ésta buscaba terminar con las extorsiones de algunos grupos que pedían “moches” a empresarios y trabajadores para poder transitar por caminos. Aseguraron que esto ahuyentaba la inversión e impedía el crecimiento económico del estado.

“Y si es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción, porque ¿qué puede pasar en el mediano plazo?, que limpiemos arriba, yo estoy hablando aquí, ya lo dije una vez y lo repito ahora, que no hay corrupción tolerada. Y me diga un empresario, un comerciante: ‘El presidente está en la luna, está en otro planeta porque a mí me extorsionan, yo sigo padeciendo de la corrupción’”, señaló López Obrador.

Lee: Avanza en comisiones en Tabasco iniciativa del gobernador que endurece penas por marchas y bloqueos

El mandatario dijo que se deben aprobar todas las leyes que sean necesarias para detener la corrupción en todos los niveles del gobierno.

“Entonces, ahora tiene que cambiar todo, todos a portarnos a bien, empezando arriba. Por eso tenemos que ser todavía más enérgicos con los de arriba, para dar el ejemplo arriba”.