El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a la prensa nacional y extranjera e hizo un llamado a los dueños de los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad.

Al ser cuestionado sobre el panorama económico negativo para el país y una posible recesión, el presidente aseguró que no ve ningún riesgo de recesión.

“Hay una nostalgia por la anterior política neoliberal”, indicó al criticar a los medios por reportar las advertencias de recesión económica y del panorama económico negativo del país.

El mandatario criticó a la prensa nacional y extranjera porque, señaló, fueron alcahuetes o guardaron silencio ante actos de corrupción. “Se hicieron de la vista gorda y ahora son los más tenaces críticos, los respetamos y van a tener su derecho a disentir, pero vamos a tener nuestro derecho de réplica”, sostuvo.

“Veo un periódico y la nota principal es la recesión en México (…) Consideró que se le da vuelo a esto porque no están contentos con la nueva política económica del país”, y recordó que son tres los factores clave para el manejo de la economía: que el peso se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación o esté controlada y que haya crecimiento, lo que sucede en su gobierno.

“Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo. Por qué no dicen que hay menos inflación que antes”, cuestionó.

“No tengo la menor duda de que puede existir esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque hay una mejor distribución del ingreso”, expresó.

“Los periódicos, todos, parecen boletines como en la época de antes”, expresó.

“No hay cuidado, yo hago un llamado a los dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo”, comentó.

López Obrador aseguró que los reportes de desaceleración en la economía emitidos ayer por el Banco de México y Bank of América son “nostalgia por la política neoliberal”.

El mandatario sostuvo que existe como un club de defensores de la política económica neoliberal que no acepta que fue un fracaso y no se resignan que no se va a seguir con esa política económica.

