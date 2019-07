La ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años en Baja California, aprobada por el Congreso del estado, ha provocado reacciones en partidos políticos, legisladores y el gobierno federal.

Este jueves la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que aunque respeta las decisiones del legislativo estatal, como exministra considera que la reforma es inconstitucional.

“Yo voy a respetar lo que hizo en Congreso (local), aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, que por supuesto, es una reforma inconstitucional, en mi opinión”, planteó.

Con el respaldo de Morena y la mayoría panista, el Congreso de Baja California aprobó la modificación constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla 2 a 5 años.

Sánchez Cordero precisó que la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, le comunicó que este instituto estudia la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión adoptada por el Congreso local.

Ello, una vez que se cumpla con los plazos legales, pues “acuérdate que, si no se publica la reforma por parte del gobernador, hay un plazo para que la publique directamente el Congreso”.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión también se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de reformar su Constitución para ampliar el mandato en esa entidad, de dos a cinco años, del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, dijo que ese órgano legislativo realiza un análisis jurídico-político sobre la ampliación de mandato del gobernador electo.

En entrevista con Milenio, el legislador de Morena señaló que aunque no es la primera vez que se hace una ampliación de mandato, pues ya ocurrió en 1996 para presidentes municipales en el Estado de México, esa reforma se dio antes de las elecciones.

En el caso de Bonilla Valdez la ampliación se dio después de los comicios. El argumento en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión es que objetivamente los electores fueron convocados a comicios para elegir a un gobernador de dos años, no de cinco.

Batres Guadarrama agregó que esperarán qué resuelve el Congreso local, ya que será importante analizarlo.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, informó que se está analizando la desaparición de poderes en Baja California.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no intervendrá en el tema y que será la autoridad competente la que resolverá con total libertad.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional este jueves sostuvo que antes, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) “recibían línea” del gobierno y otorgaban o quitaban candidaturas, así como el registro de partidos políticos.

“Si había línea del presidente se daban registros para partidos, candidaturas o se quitaba a candidatos porque no eran convenientes para el régimen, ahora hay una gran diferencia porque no hay injerencia del Ejecutivo, no debe haberla, ahora hay Estado de derecho”, expresó.

Sánchez Cordero coincidió con López Obrador y dijo que Gobernación encabeza respeta y respetará el Estado de derecho. “No estamos acostumbrados a respetar el Estado de derecho y yo lo estoy respetando a cabalidad, a diferencia de antes que estábamos acostumbrados a ser ‘intromisos’ en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y en todos los poderes.

“¿Y por qué lo estoy respetando?, porque un Congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional, prácticamente en forma unánime, en ejercicio de las atribuciones que tiene”.