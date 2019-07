Es ofensivo que Coneval mida pobreza y gaste mucho: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no desaparecerá pero trabajará bajo un plan de austeridad y con una renovación.

Este lunes durante la conferencia matutina dijo que era una “contradicción, es algo ofensivo” que el Coneval tenga sueldos elevados y gastos onerosos cuando es el instituto encargado de medir la pobreza.

Criticó nuevamente que el anterior director, Gonzalo Hernández Licona tenía un sueldo de 200 mil pesos, quien además dijo, tenía “una corriente de pensamiento más cercana al neoliberalismo”. Dijo que esa escuela de pensamiento no tiene cercanía con el pueblo para atender la pobreza, “porque todos sus elementos para evaluar son datos que se generan en otras instituciones con las mismas características”.

“Los servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen las comunidades”, dijo pues los encargados de medir la pobreza no conocen las regiones más pobres del país “todo es un trabajo de gabinete”.

“Además de todo resultan estos organismos onerosos costosísimos para el instituto que mide la pobreza, es una contradicción, es algo ofensivo”.

Este domingo, Hernández Licona refutó las críticas de López Obrador sobre su sueldo.

“¿ Y ora qué dijo?”, preguntó Hernández Licona en Twitter, en respuesta a la declaración del presidente este domingo, donde también criticó su sueldo. Luego publicó un tuit y una imagen, en donde se observan los datos de Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, indicando que su sueldo era de 132 mil 312 pesos mensuales netos, y en bruto 91 mil 957 pesos.

“Háganmela buena. Adjunto mi sueldo. Era sencillo buscarlo por la transparencia del Coneval. Por eso digo que si uno utiliza evidencia rigurosa puede tomar mejores decisiones. El liderazgo presidencial, combinado con buena información, podría generar mejores resultados para el país”, señaló Hernández Licona.