La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Carrancá, desechó dos controversias constitucionales promovidas contra la ampliación del mandato del gobernador de Baja California.

En un comunicado, la Suprema Corte informó que los ministros desecharon las controversias 269/2019 y 271/2019, presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, quienes habían argumentado que no se convocó a los ayuntamientos referidos a la Comisión de Dictaminación en la que se discutió la iniciativa que reformó un artículo transitorio de la Constitución del Estado de Baja California.

De acuerdo con la SCJN, ambas acciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas “por la notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.

Sobre estos procedimientos, la Corte aclaró que la actual determinación “no prejuzga la admisibilidad” de otros medios de impugnación.

