La Secretaría de Energía solicitó cancelar la publicación de tres acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a pesar de que este es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión.

El 29 de abril, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener, Alejandro Morales Becerra, pidió al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, no publicar tres acuerdos tomados por los comisionados de la CRE.

En los tres casos la solicitud de no publicación se debió a que la Secretaría de Energía no estaba de acuerdo con las resoluciones de la CRE.

Se trata de los acuerdos A/001/2019, A/002/2019 y A/005/2019, aprobados en enero de este año.

El primer acuerdo, el A/001/2019, se refiere al diagnóstico sobre el sistema de medición conforme a lo establecido en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga.

“La CRE está excediendo el ámbito de sus atribuciones con la emisión del presente acuerdo, al restringir las facultades del control respecto al Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica”, señala el oficio de Sener para solicitar a Segob que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación.

En el acuerdo A/002/2019, la CRE modificó disposiciones administrativas en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, así como la prestación del suministro eléctrico. Esto, para promover la generación de electricidad por entes privados.

En la petición, la Sener señala que el acuerdo desconoció los argumentos presentados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria respecto a las implicaciones de la medida.

En el acuerdo A/005/2019, la Comisión Reguladora estableció los productos y servicios que puede ofrecer la industria eléctrica.

“La CRE está excediendo el ámbito de sus atribuciones al pretender realizar funciones que le corresponden de manera exclusiva al Poder Legislativo”, consideró la Sener.

Los tres acuerdos que Sener vetó se refieren a generación y almacenaje de energía eléctrica y su supervisión.

Víctor Ramírez, experto en energías, consideró que este intento de disminuir las facultades de la CRE busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como monopolio de Estado y limitar la apertura del mercado energético.

“Sí buscan limitar hasta cierto punto lo que hagan los privados, pero lo que es más importante es evitarle costos o facilitarle cosas al operador de la red, que es CFE”, señaló.

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética señala que la CRE tiene como atribución solicitar al Diario Oficial de la Federación la publicación de las disposiciones de carácter general que expida, y demás resoluciones y actos que estime deban publicarse.

Además de solicitar la cancelación de la publicación, la Secretaría de Energía reservó por un año estos acuerdos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó vía transparencia a la Secretaría de Gobernación la copia simple de los oficios de la CRE. Ésta respondió que están reservados. “Por tratarse de un proceso que se encuentra en deliberación entre la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía”, contestó el subdirector de producción de la Segob, Rafael César Díaz Hernández.

El experto constitucionalista Khemvirg Puente dijo que la Sener está incurriendo en desacato a la autoridad, que en el caso de la CRE cuenta con las facultades para la publicación de los acuerdos. “Hay un menosprecio de la autoridad a los órganos constitucionales autónomos, y se expresa justamente en estas acciones, en desacatar las instrucciones que se les da”, dijo Puente.

El también coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que la Secretaría de Energía podía iniciar un procedimiento de controversia de las facultades de la CRE, en caso de considerar que se está excediendo en sus atribuciones, pero no puede frenar la publicación de sus acuerdos.

Por ello, indicó, la Comisión Reguladora de Energía puede dar vista a los órganos internos de control para iniciar un proceso de sanción y que se publiquen los acuerdos.

El experto en energías Víctor Ramírez dijo que la Sener quiere dar a la Comisión Federal de Electricidad la regulación que le toca a la CRE desde que la energía se abrió a privados.

“La CFE al regular lo que opera, sería juez y parte. El cambio de modelo de monopolio de Estado a un mercado abierto lo que generó es que haya un moderador que no sea juez y parte”, dijo. “Están haciendo un veto de bolsillo para que no se cumpla lo que la CRE por ley tiene, no solamente atribuciones sino obligaciones de hacer cumplir”.

La negativa de publicar los oficios se da en medio de un embate del gobiermo federal en contra de la Comisión Reguladora de Energía, a la que el propio presidente López Obrador ha acusado de conspirar en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

En abril de este año, el Gobierno inició investigaciones en contra del entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía,Guillermo García Alcocer, por presunto conflicto de interés, defraudación fiscal y lavado de dinero.

En mayo, y en medio de cuestionamientos sobre la idoneidad de los perfiles de los candidatos propustos por el presidente López Obrador, cuatro de los seis actuales comisionados fueron nombrados, y un mes después renunció García Alcocer al señalar que “el Órgano de Gobierno tiene hoy una nueva composición con una visión mayoritaria diferente” a la suya.