Irineo Mujica denuncia que personal de migración intentó detenerlo para evitar audiencia

Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal intentaron detenerlo en la entrada de la terminal de autobuses de Arriaga, Chiapas, cuando iba a tomar un camión para presentarse a su audiencia de apelación.

El defensor de los derechos humanos de personas migrantes dijo que los agentes lo interrogaron y revisaron junto a dos otros miembros de la organización Pueblo Sin Fronteras que iban con él.

Lee: Fiscalía cuestiona pruebas del activista Irineo Mujica e insiste en vincularlo por tráfico de personas

“El agente de migración pedía que me regresaran a mi país a pesar de que le había dado mi IFE y mi tarjeta de migración, dijo que no era yo mexicano, que me regresara a mi país”.

“Este hostigamiento es un intento del INM para interferir en el debido proceso y la justicia en un caso penal, lo cual es extremadamente grave”, señaló Pueblos Sin Fronteras.

El agente de la Policía Federal se identificó como Eugenio Martínez y el de la Guardia Nacional como José Luis Henríquez Trujillo.

Se desconoce el nombre del agente de migración que solicitó a los demás oficiales que detuvieran a Irineo Mujica.

¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?

Gracias a que los otros compañeros de Pueblo Sin Fronteras empezaron a grabar la situación y que Irineo se identificó a la Policía Federal como integrante de una organización de la sociedad civil, pudieron evitar que se lo llevaran.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Irineo fue acusado por personas de nacionalidad hondureña de prometerles internarlos ilegalmente en México y llevarlos a la frontera con Estados Unidos a cambio de dinero.

Mujica ha sido vinculado a las caravanas; un fenómeno que, en la práctica, permite a los migrantes atravesar México sin recurrir a un coyote, ya que avanzan en grupo como forma de protección.

