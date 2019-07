Asaltan a Julio César Chávez en inmediaciones del AICM

El boxeador mexicano Julio César Chávez acusó que, junto con un acompañante, fue víctima de un asalto en las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México.

El mexicano, campeón mundial, denunció que la tarde del viernes le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron un reloj y una cadena, mientras a su acompañante le arrebataron su reloj.

“Me encuentro bien, me asaltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, una cadena, es lo material, no importa. Lo que sí quiero decirle a las autoridades es que por favor a todos los motociclistas deberían de pararlos, revisarlos, pues son los que roban, asaltan, matan, atiendan el llamado”, dijo Julio por la tarde en un video en las redes sociales de ESPN, donde anoche grabó programa.

En su cuenta de twitter el pugilista señaló: “Estamos para llorar con esta inseguridad en la Ciudad de México. Qué increíble, cuídense de las motos que van a su alrededor. No cabe duda que la vida se pierde en un segundo.

