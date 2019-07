¿Has visto a…? Karla, un año desaparecida

Karla Mariel Rodríguez Trejo, de 22 años, empezaba una relación con Eduardo Daniel de la Cruz Ramón, un exvecino al que conoció cuando eran niños. Retomaron su amistad a través de la red social Facebook, en abril.

Hace un año, el día que Karla desapareció, era sábado. Llegó a las diez de la mañana a trabajar a la tienda Coppel que se ubica en la ciudad de los servicios. Era cajera. Ese día cobraría su segunda quincena. Cumplía un mes de haber comenzado a trabajar. Tuvo un día pesado como son todos los días de quincena. Tenía una jornada extenuante. De las diez de la mañana a las nueve de la noche. Con una hora libre para salir a comer.

En ese mes de trabajo en Coppel, Karla Mariel y Eduardo Daniel se veían a diario. Él iba por ella a su casa para llevarla a la tienda y por las noches la llevaba a su casa después de salir del trabajo.

Con 22 años, ya era mamá de dos niños. Se casó de quince con Moisés Vargas Ramírez, entonces de 20 años, ahora de 28. Su relación de siete años de vida en común había llegado a su fin un mes y medio antes.

Tres veces en todo ese mes Karla Mariel le avisó a Eduardo Daniel que no fuera por ella porque su exesposo estaba afuera de la tienda y ella prefería evitar una pelea. Acordaron esas tres veces que cuando ella llegara a su casa le hablaría para que pudieran verse ahí.

El 30 de junio fue una de esas noches

–Antes de las nueve treinta de la noche me mandó un mensaje diciéndome que ahí estaba otra vez ese tipo, que se iba a ir con él para pasar a ver a los niños, porque estaban en la casa de él, que nos veíamos como siempre en casa de ella. Yo me fui a mi casa a esperar su llamada, –cuenta Eduardo Daniel en un café, quien aceptó ser entrevistado para reconstruir esta historia.

Eduardo Daniel estuvo esperando a que Karla Mariel lo llamara. Cerca de las once marcó porque ya era mucho tiempo. Su número mandó a buzón. Toda la noche estuvo triste pensando en que Karla había vuelto con el papá de sus hijos.

Moisés también aceptó platicar sobre Karla Mariel y su desaparición. La noche del sábado 30 de junio fue por ella a su trabajo, reconoce.

–A veces iba por ella. Cuando yo podía le avisaba: ¨Voy por ti¨. Iba por ella por la inseguridad que hay en la ciudad. La llevaba del trabajo a su casa.

Su versión es que ese sábado fue por Karla Mariel en una camioneta gris propiedad de una de sus hermanas, y que la dejó casi en la puerta de su casa. Estuvo con ella el tiempo del trayecto de la tienda a su casa, en la colonia Emiliano Zapata, calle Prolongación Francisco Villa, o sea unos 20 minutos.

El ex marido de Karla Mariel asegura que no se cercioró si ella en realidad entró a su casa. El argumento que dio es que con regularidad en el perímetro que rodea la vivienda siempre hay estacionados carros con madera que bajan de Amojileca, una comunidad pegada a la capital, y eso le impidió ver que entró a su casa.

Lo que sí menciona Moisés que hizo antes de que Karla Mariel se bajara de la camioneta fue decirle que aún la amaba.

Ese sábado, en su hora de descanso, Karla Mariel habló por teléfono con su sobrina Brenda Sinaí, recuerda ésta.

Le habló para contarle que al otro día iría a una fiesta con Eduardo Daniel pero no tenía qué ponerse. Le pidió prestado un vestido. Brenda accedió y quedó que subiría a enseñarle algunas prendas. Quedaron que Karla Mariel le marcaría cuando ya estuviera en casa. La sobrina sabía de la nueva relación de su joven tía. Lo veía bien porque Moisés, según dice, la trataba mal y la familia de él siempre fue grosera con todos los familiares de Karla cuando la visitaban, trato que a ella misma le tocó sortear.

Karla Mariel contó a Brenda cómo la trataba su esposo. La había amenazó con un cuchillo y por eso decidió dejarlo.

Brenda sabía que Karla iría a verla muy noche, hasta después del trabajo y de ir a cenar con Eduardo Daniel, asíque la esperó hasta cerca de las once, después de esa hora le marcó para saber si la esperaba o no, pero Karla ya no le contestó.

–Al otro día temprano fui a buscarla pero mis sobrinos me dijeron que Karla no había vuelto el día anterior, –cuenta Brenda.

Moisés Vargas y Eduardo Daniel de la Cruz declararon como los principales sospechosos.

