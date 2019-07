Más de 20 mil migrantes se encuentran en México a la espera de que el gobierno estadounidense resuelva sus solicitudes de asilo, de acuerdo con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes.

En una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur, se trata de personas de 11 nacionalidades que, en su mayoría, se encuentran en Baja California, reportó el diario Reforma.

“Actualmente hay en México 20 mil 839 personas de 11 nacionalidades que están esperando respuesta a su solicitud de asilo de Estados Unidos… la mayoría, el 50%, se encuentra en Baja California”, detalló Reyes.

El funcionario explicó que estos migrantes no quieren retornar a su país de origen y que México no las puede obligar, “porque están esperando su respuesta de trámite con Estados Unidos”.

Reyes Zúñiga indicó que, a diferencia de un tercer país seguro, “México no tiene la obligación de retornarlos. No podemos retornarlos y obviamente no vamos a retornarlos”, aseguró.

El subsecretario recordó que por ello el gobierno federal puso en marcha una estrategia para este sector que busca evitar que los migrantes sean víctimas del crimen organizado, garantizarles condiciones dignas de alojamiento y que promueve que accedan a fuentes de empleo mientras permanezcan en México.

De acuerdo con Reyes, mil 807 mexicanos se encuentran en espera de ser deportados de Estados Unidos en los próximos días, como resultado de las medidas migratorias anunciadas recientemente por el presidente Donald Trump.

Con información de Reforma (suscripción necesaria).