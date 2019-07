Autoridades de la Ciudad de México confirmaron este domingo que murió un hombre que, sin estar inscrito, hacía el recorrido del Medio Maratón.

El titular del Indeporte, Rodrigo Dosal, informó sobre el fallecimiento del corredor Andrés Casares Cortina, de 35 años de edad, de un infarto cardio-respiratorio.

“El corredor no estaba inscrito y por ello no se encuentra en el registro oficial de participantes; no obstante, recibió atención médica en el lugar del suceso, en el kilómetro 11 de la ruta, fue trasladado al hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde murió”, precisaron autoridades capitalinas, en un comunicado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también confirmó el fallecimiento del hombre, que comenzó a sentirse mal al correr a la altura de Campo Marte, por lo que fue atendido por paramédicos.

El año pasado dos personas murieron tras participar en la competencia, por problemas cardíacos.