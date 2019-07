La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó las nuevas unidades que patrullarán la Ciudad de México.

Se trata de las primeras patrullas que forman parte de las mil 855 nuevas unidades del ‘Programa de Cuadrantes’, que incrementarán en 120% la capacidad de patrullaje en la capital del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, detalló que dichas unidades policiales tendrán cromática verde con blanco, sistemas de reconocimiento facial y geolocalización, y se sumarán a las mil 300 patrullas con las que cuenta la dependencia.

Las nuevas patrullas cuentan con un sistema de videovigilancia interior y exterior con capacidad de almacenar archivos de video hasta por 15 días, y podrán reconocer automóviles robados gracias a su función de lectura de placas.

El sistema de video transmitirá en vivo a centros de mando, y cubrirán los 847 cuadrantes de la capital mexicana, con dos unidades para cada uno.

Otras patrullas serán para la estructura de mandos de cada sector, para comandos de operaciones especiales y para la unidad táctica, vehículos que se terminarán de entregar el 26 de julio.

La nueva flota de patrullas estará conformada por mil 105 sedanes charger tipo patrulla, 270 camionetas RAM V6, 200 camionetas tipo patrulla Jeep Wrangler, 155 camionetas pick up tipo patrulla RAM V8, 100 camionetas tipo patrulla Journey, 13 camionetas pick up civil RAM V8, 12 camionetas pick up civil RAM V6.

Los mil 855 nuevos vehículos fueron rentados por el gobierno capitalino por 3 mil 299.7 millones de pesos. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la renta de las unidades la Ciudad de México ahorrará 221 millones de pesos.

Además de estos vehículos, los policías capitalinos recibirán la próxima semana 2 mil 500 nuevas bicicletas.

