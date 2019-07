Osorio Chong niega acuerdo para la detención de Javier Duarte

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, niega haber pactado la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a cambio de dejar en paz a su familia, como éste último lo asegura.

Ante dichos señalamientos el ahora líder de la bancada priista en el Senado señaló en su cuenta de Twitter que Duarte “es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos”.

En unos momentos, en entrevista con @CiroGomezL, responderé a las alusiones de Javier Duarte. Por el momento sólo diré lo siguiente: es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 16, 2019

En entrevista para Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, Osorio Chong dijo que la última reunión que tuvo con Duarte fue antes de que éste abandonara su cargo y el país, en la cual le recomendó, que si realmente era inocente, pidiera licencia para enfrentar las acusaciones que pesaban sobre él.



“Había una pugna fuerte entre Duarte y el gobernador electo (Miguel Ángel) Yunes (…) esta pugna me obligaba a cuidar la estabilidad política de Veracruz (…) por ello lo cité en mi oficina y le recomendé que solicitara licencia (…) él me dijo que me haría caso y me pidió que le permitiera hacerlo de la forma correcta a lo que yo contesté que era su decisión”, relata el ahora coordinador del PRI en el Senado.

Después de esta charla, según Osorio Chong, Duarte ofreció la entrevista con Carlos Loret de Mola donde anunció que había pedido licencia para dejar la gubernatura de Veracruz y enfrentar las acusaciones que le hacían por peculado.

Tras esta entrevista Javier Duarte desapareció de la esfera pública para convertirse después en prófugo de la justicia hasta el momento de su detención en febrero de 2017.

En un video difundido este lunes por Ciro Gómez Leyva, se observa a Javier Duarte minutos antes de su detención en el que asegura que él pactó entregarse a las autoridades a cambio de que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejara de actuar en contra de sus familiares.

En el clip, Duarte dice que está haciendo la grabación en La Laguna de Atitlán, en Guatemala, el 15 de abril de 2017, justo el día en que las autoridades mexicanas informaron sobre su captura.

“No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia (…) me entrego, para poderme defender y cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecusión mediática, política y judicial”, dice Duarte.

Sobre estos señalamientos el extitular de la Segob asegura que después de aquella última reunión nunca tuvo contacto con Duarte, sus abogados o con su familia, y que la dependencia entonces a su cargo no hizo algún pacto como él lo asegura.

“No hice ningún acuerdo, lo niego categóricamente, incluso a mi me apuraba su detención porque era una exigencia del presidente localizarlo, yo no hice un acuerdo, no tengo nada que ver”, refiere Osorio Chong.

Según Duarte, otra de las dependencias federales involucradas en el pacto para su detención fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a esto, Osorio Chong dice que desconoce si había algún acuerdo entre ellos “y si lo hicieron fue sin informarme a mi”.

En cuanto las pruebas que el exmandatario veracruzano asegura tener para comprobar el arreglo con la Segob y la PGR, Osorio Chong lo reta a presentarlas para hacerles frente ya que él no tiene nada que ver.

“Osorio Chong pactó la entrevista con Loret”: Duarte

Tras escuchar la entrevista del exsecretario de gobernación, Javier Duarte habló con Ciro Gómez Leyva para contradecir lo dicho por Osorio Chong y dar detalles de su último encuentro.

“Él me citó en sus oficinas de la Segob allí me pidió que, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, me separara de mi cargo (…) yo estaba preparando mi ultimo informe de gobierno y le pedí que me dejara presentarlo, pero me dijo que no y él fue quien organizó la entrevista con Loret de Mola para que lo anunciara”, comenta Duarte.

Después de esta reunión, según Duarte, Osorio Chong le consiguió una reunión con los directivos de Televisa y con Carlos Loret de Mola un día antes de la entrevista con el periodista, para platicar lo que se diría al aire.

“Él puede decir misa, los hechos ahí están, tan están que me entregué y grabé el video que prueba que no fue una detención sino cumplía con un acuerdo que había hecho con ellos”.

Javier Duarte ahora se encuentra encarcelado en el Reclusorio Norte al ser condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, tras ser señalado en el reportaje sobre las empresas fantasma de Veracruz

