El principal denunciante en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en contra del abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero, declaró que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, entre otros, serían los supuestos propietarios de la empresa implicada en las operaciones presuntamente irregulares.

Así se encuentra asentado en la declaración ministerial que el pasado 10 de junio rindió ante la FGR el señor Sergio Hugo Bustamente, presuntamente víctima de un robo de identidad gracias al cual fue despojado de la propiedad de un terreno en Querétaro, adquirido por la empresa Libertad Servicios Financieros, en la que Collado figura como presidente del Consejo Administrativo.

Esta declaración forma parte de los elementos de prueba con los que la FGR sustentó la petición de orden de aprehensión girada en contra del abogado Collado, y a la cual tuvo acceso Animal Político.

En su testimonio ante la Fiscalía General, Bustamante aseguró que el año pasado recibió llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios en los que se le advertía que se desistiera de los señalamientos que estaba haciendo en contra Libertad Servicios Financieros, ya que detrás del abogado Collado había gente “poderosa”.

“Me dijeron que atrás de Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri. Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el Director General de Libertad Servicios Financieros” dijo.

El denunciante añadió que fue el propio Director General de Libertad Servicios Financieros, Jesús Beltrán Gonzalez, quien le comentó que él había elaborado los “contratos privados” que supuestamente acreditaban la participación accionaria de los expresidentes, entre otros.

“En una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de LIBERTAD S.A. DE C.V. S.F.P., con varias cajas de efectivo, me comentaron que era dinero de PEÑA NIETO, el mismo fue recibido por personal de LIBERTAD S.A. DE C.V. S.F.P.” señala en otras de sus declaraciones.

Hugo Bustamente subrayo que Libertad Servicios Financieros es una institución financiera que, aprovechando las supuestas fallas en la legislación para este tipo de empresas, realiza presuntas actividades ilícitas como blanqueo o lavado de dinero.

Esta denuncia forma parte de la capeta de investigación que la FGR integró para proceder en contra del abogado Juan Collado y de cuatro personas más por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero la fiscalía no procedió en contra de alguno de los expresidentes.

De hecho en la audiencia inicial realizada tras la detención de Collado, la FGR no hizo mención alguna a estos fragmentos de las declaraciones de Bustamante y solo mencionó que el abogado Collado presumía tener un vínculo con el expresidente Peña Nieto.