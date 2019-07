Ciudadanos inconformes con que se pintara una cebra peatonal de los colores del arcoíris como parte de las acciones de visibilización de la comunidad LGBT en la capital de Puebla acudieron a colorearlas de blanco, acción que, de acuerdo con la presidenta municipal, Claudia Rivero Vivanco, será sancionada conforme a la ley.

El pasado miércoles, un grupo de personas integrantes de grupos ‘profamilia’ de Puebla se reunieron en el cruce del Boulevard 5 de mayo y 31 oriente, y comenzaron a pintar de blanco las franjas que en días pasados el ayuntamiento de dicho municipio había puesto de colores.

🤦‍♂ Sin importales su seguridad, e incluso arriesgando a un menor de edad, grupos Pro Vida bloquearon el tráfico del bulevar 5 de Mayo para pintar el paso peatonal que el @PueblaAyto ilumino de los colores de la bandera arcoíris en conmemoración del Día del Orgullo LGBT+🏳‍🌈 pic.twitter.com/VGi5lwxkkT — Periódico Central (@CentralPuebla) July 17, 2019

En redes sociales, la organización que encabezó la iniciativa, Nacer es Mi Derecho, informó que la acción fue realizada bajo el resguardo de policías municipales y de tránsito.

Ante estos hechos, la presidenta municipal dijo que pedirá a la Secretaría de Movilidad local sobre los pasos a seguir para hacer valer el reglamento, “y voy a esperar a que se agote el proceso. Me importa que quede el antecedente”.

De acuerdo con reportes de Síntesis Puebla, Rivero explicó que esta no es la primera ciudad en la que se realizan iniciativas de pintar con los colores de la bandera LGBT las cebras peatonales, pues ya se ha hecho en Viena e incluso la Ciudad de México.

Claudia Rivero señaló que las cebras de colores del arcoíris son parte de las acciones para dignificar a la comunidad LGBT y visibilizarla ante una sociedad que no respeta sus derechos humanos.

“Estamos en espera de que se resuelva el procedimiento, no incumplimos ninguna norma técnica del diseño urbano que faculta pintar de colores contrastantes… No estamos a favor de las fobias soterradas y no vamos a permitir actitudes discrminativas”, aseveró.

Con información de Síntesis Puebla y Periódico Central.