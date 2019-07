Qué provocó las protestas de policías federales: esto es lo que sabemos

Desde la noche del 2 de julio, los policías federales se concentraron en el centro de mando ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En un par de días las protestas y peticiones de los policías han escalado, igual que las declaraciones de funcionarios federales. Incluso, el expresidente Felipe Calderón ya entró al debate sobre la conversión de la policía federal en la Guardia Nacional.

Esto es lo que sabemos sobre el conflicto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los policías federales.

¿Por qué protestan?

Su principal exigencia es que se respeten sus prestaciones y antigüedad en caso de ser trasladados a la Guardia Nacional. Algunos elementos han denunciado presiones para incorporarse, e incluso amagos con despidos.

Altos mandos les informaron que los elementos tienen derecho a renunciar si no están de acuerdo con las nuevas condiciones de trabajo.

Además, argumentan la violación a sus derechos laborales y ser discriminados por tener tatuajes o sobrepeso. También rechazan ser evaluados por militares.

¿Qué es el bono de operatividad y por qué ya no se los darán?

Es una compensación económica que actualmente reciben por el despliegue que hacen en los diversos operativos en el país. Ahora ya no lo recibirán ya que el nuevo cuerpo de seguridad no trabajará por operativos, ahora tendrán una adscripción permanente.

“El despliegue permanente hace injustificable el pago del bono de operación que demandan, toda vez que este bono se ha justificado históricamente en virtud del pago por operativos que realizaba la Policía Federal fuera de sus centros en los que radicaban los elementos”, explicó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

¿Por qué surgió una protesta de esta dimensión?

La conformación de la Guardia Nacional fue el detonante de la inconformidad de la Policía Federal. Aunque los elementos consideran que el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto los abandonó, consideran que López Obrador ha ido más allá y los ha humillado al hablar de ellos como si todos fueran delincuentes, una corporación podrida.

¿Hay negociación con el gobierno?

Sí, los policías inconformes negocian los puntos del pliego petitorio, entre ellos, que les garanticen que incorporarse a la Guardia Nacional será voluntario, sin presiones, y que si no quieren se les liquidará.

¿Qué ha dicho AMLO de las protestas?

Durante la conferencia matutina del 3 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los elementos de la Policía Federal sean presionados para ir a la Guardia Nacional y que quienes se integren conservarán su sueldo y prestaciones, incluidos bonos.

Ese mismo día por la noche, tras una jornada de distintos bloqueos, declaró en un video que las protestas de policías federales no son “una causa justa”, y que incluso ve “mano negra” o algo “raro” en estas manifestaciones.

¿Por qué Durazo confrontó a los manifestantes?

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo este jueves que varios de los líderes en las protestas de policías federales están ligados a “grupos de interés” y uno de ellos tiene antecedentes penales por el delito de secuestro.

De acuerdo con el funcionario federal, otros de los líderes ni siquiera se encuentran inscritos a la corporación.

Acerca de las quejas de los policías sobre los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, Durazo aseguró que no serán modificados, ya que se encuentran establecidos en diversas disposiciones y leyes reglamentarias, así como en el propio reglamento de la corporación.

¿Los líderes de las protestas tienen antecedentes penales?

Alfonso Durazo identificó a Ignacio Benavente como uno de los líderes de los policías federales, quien tiene antecedentes penales por secuestro y actualmente funge como presidente de la organización Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC.

Al respecto, Benavente reconoció en conferencia de prensa que sí estuvo preso por el delito de secuestro durante 10 años; sin embargo, aseguró que fue encarcelado de manera injusta, y que no representa legalmente a los policías.

Los voceros de los policías, por su parte, se deslindaron de Benavente y reiteraron que no hay partidos políticos involucrados en el movimiento, asimismo, afirmaron que no tienen antecedentes penales, por lo que pidieron al secretario Durazo no desprestigiarlos.

¿Cómo entró el expresidente Calderón al debate?

Algunos elementos de la policía federal pidieron que el expresidente Felipe Calderón fuera su representante sindical.

Durazo criticó la sugerencia y dijo que a su parecer, eso prueba que se encuentran involucrados “grupos de interés”.

¿Qué ha dicho Calderón sobre los señalamientos en su contra?

En un video que difundió a través de redes sociales, el expresidente Felipe Calderón negó categóricamente las insinuaciones de que él es quien está detrás de las protestas de los policías.

Dijo que estas manifestaciones son, a su juicio, el resultado de un problema de fondo: los problemas asociados con su transición a la Guardia Nacional y que no les pagan sus prestaciones laborales.

Para el expresidente no es justo decir que todos los elementos de la Policía Federal “están echados a perder”, por lo que pidió revisar y renovar a la corporación con personas confiables.

Calderón pidió a López Obrador dejar de descalificar a quienes no piensan como él, y que ya no divida a México.