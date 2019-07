El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le preocupa la rebelión de los policías federales ya que es un movimiento que no tiene razón de ser, ni fundamento.

“Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, expresó.

Sostuvo que hay “mano negra” en este movimiento pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo.

Lee: Falta de uniformes, malas condiciones y baja de prestaciones, las causas de la protesta de policías federales

Asimismo, López Obrador informó que ordenó una investigación sobre corrupción en la corporación.

“Esto no tiene ningún fundamento, nada absolutamente y ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF”, aseveró.

Indicó que hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene un costo en el mercado como de 600, 800 millones y lo compraron en 2,600 millones.

El mandatario federal dijo que no hay mal que por bien no venga, toda vez que ya se había dicho que “la corporación estaba echada a perder y lo de ayer es una muestra de eso, además de que se está creando algo nuevo, la Guardia Nacional”.

Lee: No es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal: AMLO sobre protestas

Este jueves continúa cerrado al tránsito vehicular el Anillo Periférico, entre los ejes 5 y 6 Sur, por lo que autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas tomar previsiones.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que los elementos de la Policía Federal se encuentran sobre Periférico y Telecomunicaciones, en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

Por ello recomendó circular por avenida Rojo Gómez, calzada Ignacio Zaragoza, Eje 7 Oriente y Eje 6 Sur para evitar la zona que se encuentra bloqueada desde ayer miércoles por elementos de la Policía Federal que protestan por su traslado a la Guardia Nacional.