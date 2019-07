El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Policía Federal y las protestas que este lunes cumplen una semana, al asegurar que dicha corporación “no estaba a la altura de las circunstancias”.

“Hace poco hubo un conflicto con la Policía Federal y se demostró que no estaba a la altura de las circunstancias”, dijo durante la sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.

Aseguró que las protestas de los federales no tienen motivo, pues no se ha despedido a los elementos ni se les ha reducido el sueldo, como aseguran los policías que se manifiestan.

“Surgió el conflicto por otros motivos, pero al mismo tiempo ayuda a entender el porqué de la Guardia Nacional. La creación de esta institución importante para la seguridad pública”, dijo.

López Obrador dijo que las protestas reafirmaron la importancia de contar con un nuevo cuerpo de seguridad. “Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y de disciplina, que se rebela y toma las calles, esto reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional”.

Los elementos federales rechazan sumarse a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración, señalando que su preparación no es para ese tipo de corporaciones.

Además piden que no se obligue a nadie a pasar a la Guardia y si deciden renunciar a la policía se les indemnice.

También demandan que al pasar a la Guardia se respete la antigüedad y los grados y no se les discrimine por sobrepeso, enfermedades o tatuajes.

Por la mañana, durante su conferencia diaria, el mandatario dijo que no habrá represión contra los policías que protestan por su traslado a la Guardia.

“Cero represión, todas las libertades se van a seguir garantizando, se acaba el autoritarismo, esa es la transformación. Nos atenemos a que todo se resuelva de manera responsable. El que no tiene razón y no está luchando por una causa justa no va a tener apoyo ni respaldo”, señaló el mandatario.