Carlos Urzúa y Andrés Manuel López Obrador han sido amigos y colaboradores desde hace 23 años.

Ambos se conocieron en 1996, entonces el matemático era catedrático de El Colegio de México y López Obrador presidente del PRD.

El primer trabajo que realizaron juntos fue la ayuda que le dio Urzúa al político tabasqueño para mejorar el programa económico del partido, “y desde entonces me tiene mucha confianza”, dijo Urzúa en noviembre de 2018, días antes de tomar posesión como secretario de Hacienda, en una entrevista con la revista Tec Review.

El jurista Samuel del Villar fue en encargado de presentar a ambos, según la publicación.

En 2000, cuando López Obrador asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal lo nombró secretario de Finanzas, cargo que ocupó hasta 2013.

Urzúa dejó este cargo para ser director fundador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde 2003 hasta 2013.

A decir de Urzúa, durante su trabajo en la Ciudad de México “al gobierno de López Obrador le fue muy bien. Hubo mucho ahorro”.

Y fue ese buen desempeño y la gran confianza que se tenían lo que llevó a López Obrador a designarlo como titular de Hacienda, una de las carteras más importantes de su gobierno.

Incluso, antes de ganar la elección Urzúa ya estaba elegido como el próximo titular de la SHCP. En abril de 2018, tres meses antes de los comicios, presentó el plan económico de la coalición Juntos Haremos Historia.

Entonces lo principal era hacerle saber a los inversionistas que todo estaría bien de ganar López Obrador, pues las decisiones económicas serían cuidadosas, incluso hasta conservadoras.

“Nosotros queremos hacerles entender a todos estos fondos (de inversión) que todo va a estar bien, que somos muy prudentes, que podemos cambiar cosas, pero en el asunto básico de política pública, somos inclusive más, si no conservadores, somos más cuidadosos que otros partidos”, explicó Urzúa Macías durante una conferencia en El Colegio de México.

Un hombre terco

En noviembre pasado, Urzúa aseguraba a Tec Review que López Obrador era un hombre de “firmes convicciones” y que en general, éstas le parecían correctas.

“Sí es una persona, yo no diría que autoritaria en el sentido de que ordene o sea muy vertical en su manera de gobernar, pero sí es una persona, yo diría, muy… terca. Terca en el sentido de que es difícil hacerle cambiar de opinión y uno tiene que tener el tiempo y las buenas razones para hacerlo cambiar de opinión. Eso hace que la gente piense que es autoriario. Ahora, para quien no lo conoce, sí puede imponer un poco. Luego, la gente ya no se atreve”, dijo Urzúa.

El ahora exsecretario de Hacienda aseguraba que desde ese puesto buscaría dar al país “finanzas sanas y mayor y mejor inversión pública”.

“Porque el problema de ellos es que no están invirtiendo y, cuando invierten, hacen puras tonterías”, afirmó.

Y vaticinaba que la economía mexicana tendría “salud plena” y estaría lejos de las crisis del pasado.

Este martes, el maestro y doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, renunció al cargo, la razón: no estar de acuerdo con las decisiones de la política económica que toma el gobierno de López Obrador.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, dijo.

Habló también de conflicto de interés en nombramientos al interior de Hacienda: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, escribió.

Al informar que había aceptado la renuncia de Urzúa, el presidente dijo que respetaba la decisión de Urzúa y que las transformaciones “a veces no se entienden” y no se pueden seguir con las mismas estrategias.

“No está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, aseguró en un mensaje a través de Facebook.