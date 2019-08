Abogados de Rosario Robles presentaron una queja en la sede del Consejo de la Judicatura Federal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la exsecretaria, en el caso vinculado con La Estafa Maestra.

Además, anunciaron que acudirán a la Fiscalía General de la República, para denunciar penalmente al juez por delitos contra la administración de justicia.

“De acuerdo con el artículo 225 del Código Penal, el juez que comparezca y atienda un juicio sabiendo que tiene un impedimento legal para hacerlo puede ser sancionado penalmente, incluso con penas más altas que el delito del que se está acusando a Robles Berlanga. En este caso, será la FGR la que inicie determine iniciar una carpeta de investigación”, refirieron en un comunicado.

Los defensores de Robles mencionaron que el juez abusó de su posición, ya que al ser familiar de la hoy vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, resolvió no sólo vincular a proceso a su defendida, sino enviarla a prisión aun y cuando el delito por el que es acusada es considerado como no grave y por tanto no amerita se le prive de su libertad.

“Se han presentado infinidad de pruebas de su arraigo y ha sido manifiesta su disposición de presentarse al juicio. Por esta razón, el juez Delgadillo Padierna podría recibir sanciones administrativas que podrían llegar incluso a su destitución como juzgador”, señalaron.

Aquí puedes leer el comunicado completo de los abogados de Robles

“Estamos presentando la queja por varias irregularidades que cometió en la resolución que fuimos notificados la semana pasada; nosotros anunciamos que presentaríamos la queja antes incluso de conocer el parentesco del juez con Dolores Padierna, quien ha manifestado públicamente su animadversión contra Rosario Robles”, dijo el abogado Julio Hernández Barros.

El abogado señaló que piden al CJF aplicar todas las medidas administrativas contra Delgadillo Padierna, “entre ellas, por supuesto, la remoción”.

Los litigantes adelantaron que este lunes presentarían otra queja contra el juez, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque consideran que violentó las garantías constitucionales de Robles al imponerle prisión preventiva justificada sin haber elementos para ello.

“Más que una prisión preventiva, se trata de un encarcelamiento indebido, de una prisión indebida que está sufriendo mi clienta con motivo de asuntos políticos y ahora veo también de asuntos que ligan al juez con quien ha manifestado públicamente que ha sido Rosario Robles quien, aunque no lo ha demostrado, mandó a prisión a su marido René Bejarano, que es Dolores Padierna”, aseveró el abogado.

Hernández Barros anunció que la próxima semana acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una queja y para solicitar medidas cautelares para la extitular de Sedatu y Sedesol, a quien consideró como una presa política.

También explicó que, para impugnar la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, presentarán un amparo, para lo cual cuentan con un plazo de 15 días.

El pasado 13 de agosto, Rosario Robles fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla después de que el juez le otorgó prisión preventiva justificada y decidió iniciar un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia, en ese tiempo la Fiscalía General de la República —como parte acusadora— deberá allegarse de las pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito; mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor.

Con información de Reforma (suscripción necesaria).