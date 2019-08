Alejandro Moreno Cárdenas se perfila como el próximo presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) según el avance de los cómputos de casillas.

Hasta la noche de este domingo, Moreno y su compañera de fórmula Carolina Viggiano habían logrado un 84.5% de los votos, señaló el Programa de Resultados Preliminares (PREP).

Para la fórmula de Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, son 7.9%, y 2.3% para Lorena Piñón y Daniel Santos, y corresponden a 33 por ciento de las seis mil 140 casillas que se instalaron en todo el país.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI), Rubén Escajeda Jiménez, señaló que los resultados oficiales se darán a conocer el próximo miércoles 14 de agosto, se validarán los cómputos y se entregará la constancia de mayoría al ganador, para que el próximo domingo 18 de agosto tome posesión.

Afirmó que la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está satisfecha del desarrollo de la jornada electoral de este domingo para que los priistas eligieran a su nueva dirigencia nacional.

Mapaches y acarreo

Sin embargo, los contendientes de Moreno Cárdenas denunciaron prácticas ilegales como acarreo y fraude.

Ortega Pacheco, quien fue contendió en fórmula con José Encarnación Alfaro, denunció irregularidades como acarreos y manipulación de votos durante la jornada comicial interna, “y no porque no hayan votado por nosotros, sino porque robaron la elección”.

No obstante, aseguró que continuarán trabajando porque son la voz de la militancia y los mexicanos, por lo que llamó a sus seguidores a no perder eso, que es lo que ganaron en este proceso.

Instó a no perder el contacto entre quienes la apoyaron y afirmó que no los abandonará, “porque este no es el punto final, “este es el principio de las luchas que nos esperan, así que prepárense”.

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, acusó que el fraude en la elección interna del PRI es tan escandaloso como la llamada “Estafa Maestra” y advirtió que no reconoce el triunfo de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, porque fue producto de un robo cínico y descarado.

En un posicionamiento subido a sus redes sociales, advirtió que jamás imaginó que el fraude que se estaba preparando alcanzara las proporciones de lo que se ha visto hoy particularmente en los estados de Oaxaca, Campeche y Coahuila.

El exmandatario estatal, que apoyó la fórmula de Ivonne Ortega, afirmó que de ello ya darán cuenta las actas de las mesas receptoras de la supuesta “histórica” participación que en muchísimas mesas alcanzó ciento por ciento del padrón y, en casi todas, más de 90 por ciento en favor de Alejandro Moreno Cárdenas.

“Ni el priismo ni la sociedad en su conjunto esperaban el bochornoso espectáculo que hemos dado en este desaseado proceso”, reprochó Ruiz Ortiz.

Sin denuncias de fraude

Sin embargo, Rubén Escajeda aseguró que durante la jornada electoral no se presentaron incidentes graves, y que hasta el momento no se ha denunciado ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI ninguna impugnación o delito electoral que haya sucedido durante la jornada, y que los videos y fotos que se dieron a conocer en redes sociales no proceden sin una denuncia directa.

“Pero reitero que una vez que tengamos esas impugnaciones, hasta ahorita no las tenemos, hemos visto, como ustedes en redes sociales, algunos datos, que cuando lleguen por el conducto debido y las formalidades que obliga la normatividad jurídica habremos de tomar las medidas y darles el procedimiento que les corresponde”, añadió.

Afirmó que en general la jornada de votación concluyó sin incidentes qué lamentar, sino por el contrario la CNPI la califica como “exitosa, porque se instalaron al final de cuentas, de seis mil 150 casillas, seis mil 140”.

Con información de Notimex.