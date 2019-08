AMLO se burla de Calderón y lo compara con el comandante Borolas

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el exmandatario Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen organizado sin que tuviera un plan, “le pegó a lo tonto al avispero”, y además lo llamó “comandante Borolas”.

Lo acusó que en vez de atender las causas, quiso “de manera espectacular” resolver el problema sólo con el uso de la fuerza.

“Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía… No olvidemos que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Apatzingán, y va vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, se parecía al comandante Borolas y ahí declara la guerra, y miren”, dijo riendo.

El Borolas fue un personaje de la época de oro del cine mexicano. Su atuendo característico era un saco desproporcionado con su talla. Era interpretado por Joaquín García Vargas.

López Obrador señaló que tiene que recordar ese episodio porque se piensa que el problema del crimen organizado comenzó en su gobierno.

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón le respondió que a él no le quedaba el saco y acusó, sin mencionarlo, “que a otros el cargo les queda grande”.

Además, destacó que actualmente se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de su gobierno.

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”, escribió el expresidente.

Durante su conferencia matutina, López Obrador destacó la creación de la Guardia Nacional y que antes no había protección para los ciudadanos, porque el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad pública.