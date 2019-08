En casos de corrupción no se tapará a nadie, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado información sobre otros servidores públicos del pasado gobierno federal que hayan incurrido en posibles actos ilícitos o de corrupción, pero afirmó que en todo caso, no se tapará nada.

Rosario Robles es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno Federal, ocho universidades públicas y 186 empresas para desaparecer recursos públicos.

López Obrador indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, tiene la instrucción de proporcionar la información que requieran las autoridades nacionales y extranjeras sobre el manejo de dinero, y “la instrucción es que no se tape nada, yo no quiero ser un presidente rehén de nadie”.

Luego de la comparencia de Rosario Robles ante autoridades judiciales por las presuntas irregularidades cometidas en la Sedesol y la Sedatu, desde 2015, a través del esquema La Estafa Maestra, López Obrador señaló que él nunca guardaría en el cajón un expediente o información sobre algo irregular que le muestre un servidor público porque éste “no me respetaría”.

En su conferencia de prensa matutina desde Durango, el mandatario sostuvo que en caso de existir otros expedientes, se procedería conforme a Derecho porque “no voy a ser tapadera de nadie”.

“No estoy por las venganzas, no es mi fuerte, justicia no venganza, y tampoco por los linchamientos mediáticos, se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no hay que adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar”, expresó.

Durante la audiencia, la Fiscalía General acusó que Rosario Robles supo de presuntas irregularidades que se cometían tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante su gestión como titular, pero omitió reportarlas y con ello permitió el desvío de hasta 5 mil mdp con el esquema de La Estafa Maestra.

El argumento de la Fiscalía es que Robles incurrió en el ejercicio indebido del servicio público con base en el artículo 214 del Código Penal Federal, por el que advierte omisión al no informar a su superior jerárquico, en este caso al presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades cometidas en esas secretarías.

Con información de Notimex