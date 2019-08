La disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la negativa del gobierno a aceptar la recomendación sobre las estancias infantiles, continúa.

Este viernes, el mandatario reiteró que no aceptará las observaciones de la CNDH, mientras que el organismo señaló que analiza llevar el tema a instancias internacionales.

A través de un comunicado, la CNDH lamentó que la mayoría en la Comisión Permanente Congreso de la Unión impidiera la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar, para que explicaran su negativa a atender la recomendación sobre cancelación del programa de estancias infantiles.

Lee: CNDH pide reconsiderar recomendación sobre estancias infantiles, “rechazo es de regímenes autoritarios”

Los servidores públicos se negaron cumplir con la Recomendación 29/2019, relativa a la cancelación del programa de estancias.

Según la recomendación, la cancelación del Programa de Estancias Infantiles fue una “medida regresiva con la que se violan diversos derechos humanos” de niñas y niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de estos centros. Con su desaparición se puso en riesgo el trabajo de madres y padres por la falta de acceso a servicios de cuidado infantil, y que se omitió valorar el interés superior de los menores que se beneficiaban de ellas, a pesar de que se demostró que impactaban positivamente en su desarrollo.

La CNDH dijo que valorará, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos de México, y en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido, hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos el presente asunto.

Señaló que los argumentos expresados para oponerse a la comparecencia de los servidores públicos hayan sido de carácter ideológico o político, sin sustento en información objetiva y verificable.

Te puede interesar: Irregularidades en estancias infantiles: Más de 97 mil niños no fueron localizados en su domicilio

Además dijo que preocupan las descalificaciones y aseveraciones infundadas que se hicieron desde la tribuna de la Comisión Permanente sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella.

El mandatario dijo este viernes que es lamentable la actuación de la CNDH y que no aceptará su recomendación sobre el tema de las estancias infantiles.

“Se quedaron callados cuando los ABC y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales. Que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos ni voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos nadie; pero si ellos son irresponsables, nosotros no. Es lamentable la actuación de la Comisión de Derechos Humanos”, agregó.

En conferencia de prensa desde Tabasco, López Obrador sostuvo que en el programa de estancias infantiles había corrupción.

Lee: Es oficial: quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará directo a la madre, padre o tutor

“El año pasado, el DIF del anterior gobierno hizo un diagnóstico del funcionamiento de estas instancias infantiles y el 50% no tenía las condiciones mínimas de seguridad, estamos hablando de que cobraban por 300 mil niños. Se hizo un censo y se demostró que solo había 200 mil”.

“¿Cómo voy a avalar eso? Les debería dar vergüenza”, agregó el mandatario y afirmó que además se trata de una demanda de “un partido conservador”, del que no dio nombre, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “ayudándolo”.

Sin embargo, la CNDH defendió su trabajo y dijo que la recomendación fue producto de una investigación seria y puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo contenido es públicamente disponible para su análisis y consulta.