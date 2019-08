Los hispanos eran el blanco del tirador de El Paso

El ataque de este sábado en un Walmart en El Paso, Texas, que dejó 20 muertos, entre ellos tres mexicanos, fue contra un grupo en específico: los hispanos.

El tirador, identificado por medios estadounidenses como Patrick Crusius de 21 años, publicó en el sitio 8chan – un sitio sin censura donde han aparecido otras posturas extremistas – un manifiesto que incluye pasajes que critican la “invasión hispana” de Texas.

Crusius escribió que el ataque “es una respuesta a la invasión hispana de Texas” y aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo.

Afirmó que estaba “defendiendo” a su país “del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión”.

También se quejó de que el rifle AK-47 que eligió “no estaba diseñado para disparar rondas rápidamente, por lo que se sobrecalienta mucho después de que se disparan unos 100 tiros en sucesión rápida”.

Crusius escribió que probablemente pasó menos de un mes preparándose para el tiroteo. “Tengo que hacer esto antes de perder el valor”, señaló en el texto.

Curiosamente, el documento incluye una protesta contra la automatización y las corporaciones de Estados Unidos. “La verdad incómoda es que nuestros líderes, Demócratas y Republicanos, nos han estado fallando durante décadas”, opinó.

Según el diario Los Angeles Times en una cuenta de Twitter que parecía ser de Crusius – y que fue cerrada el sábado por la noche – había tuits que elogiaban el trabajo del presidente Donald Trump y su plan de crear un muro en la frontera con México para evitar el cruce de migrantes.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019