La Comisión de Justicia de Morena dio la razón a Martí Batres y ordenó reponer el proceso interno con el que se determinó que el legislador deje de ser presidente de la Mesa Directiva en el Senado, y en su lugar fuera postulada Mónica Fernández.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, consideró que dicha determinación fue “desmedida” y “arbitraria”, y mostró un documento asegurando que 44 de los 59 senadores del partido apoyan que Fernández sea confirmada en el cargo.

44 @MorenaSenadores ratificamos que @monicaferbal es el perfil idóneo para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano.

En su resolución, la Comisión determinó que el proceso estuvo “viciado” y por lo tanto debe invalidarse, ya que en la votación para definir lo que ocurriría con la Mesa Directiva originalmente solo habían sido convocados legisladores de Morena, y a fin de cuentas se permitió que votaran también senadores del Partido Encuentro Social.

Ello, de acuerdo con la Comisión, transgredió la autonomía de Morena y el estatuto de su Grupo Parlamentario del Senado.

“La participación indebida del Partido Encuentro Social en asuntos internos vulnera flagrantemente la autonomía de nuestro instituto político y debe tenerse como un elemento que, de manera indudable, vició el proceso de elección o reelección celebrado el 19 de agosto de 2019″, se lee en la resolución.

En una conferencia de prensa, el senador Martí Batres consideró que la resolución de la comisión es “una victoria moral”, y que es vinculatoria para la bancada de Morena, es decir, que debe acatarse. El ejercicio no fue del Senado, sino del grupo de Morena, por lo que sí aplica, dijo.

“Fue una elección ilegal, fuera de la norma estatutaria del partido, con diversas irregularidades”, insistió.

Batres dijo que no participará en un nuevo proceso interno “mientras no cambien las condiciones al interior del Grupo Parlamentario y porque mi batalla no es por un cargo como un fin en sí mismo”.

El próximo sábado inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado, y deberá confirmarse quién será el nuevo presidente o presidenta de la Mesa Directiva.

En esta polémica, Batres acusó al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de haberlo traicionado, y de haber conducido un proceso irregular, inequitativo y lleno de trampas, para impedir que continuara como presidente de la Mesa Directiva.

Monreal, en conferencia de prensa, consideró que la resolución de la Comisión es una estrategia política, aunque jurídicamente endeble, ya que entre otros puntos no se respetó el plazo que tenía para responder a la acusación sobre el proceso de Morena, para renovar la presidencia de la Mesa Directiva.

“Me dieron 5 días, y los 5 días concluyen el 2 de septiembre, no entiendo por qué la precipitación”, dijo Monreal. El coordinador aseguró que no buscará abonar más a la división de Morena, y que agotará los recursos legales correspondientes.

