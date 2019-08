La empresa operadora del Metrobús en la Ciudad de México dio de baja a un conductor de la Línea 1 que agredió a un repartidor en bicicleta sobre avenida Insurgentes, esquina con la calle Parroquia, alcaldía Benito Juárez.

La denuncia contra el operador de Metrobús fue realizada por un joven a través de Twitter, donde publicó un video en el que se observa cómo forcejea con un ciclista, quien presuntamente fue atropellado por la unidad el pasado 18 de agosto.

“El chofer del Metrobús CISA-1041-B se pasó el alto, atropelló a un ciclista que cruzaba sobre Parroquia y todavía se bajó a golpearlo, intentar robarle su bici e insultarlo. Son criminales y asesinos en potencia en la ciudad sin ley”, escribió.

El chófer del @MetrobusCDMX CISA-1041-B se pasó el alto, atropelló a un ciclista que cruzaba sobre Parroquia y todavía se bajó a golpearlo, intentar robarle su bici e insultarlo. Son criminales y asesinos en potencia en la ciudad sin ley de @Claudiashein, @Capuano @andreslajous pic.twitter.com/GPOhbFE7Ug — Ashitaka (@atarashinamae) August 18, 2019

Luego de darse a conocer el video, el director General del Metrobús Ciudad de México, Roberto Capuano, informó que no se tolerarán ese tipo de conductas, y que “dada la justificada indignación pública” que se generó, el conductor fue dado de baja.

Dada la justificada indignación publica que generó el video que circula de un operador de ⁦@MetrobusCDMX⁩ que está forcejeando sobre Insurgentes con un repartidor en bici, comunico lo siguiente y reitero que no toleramos este tipo de conductas. https://t.co/LdNVhuKbOj — Roberto Capuano (@Capuano) August 21, 2019

En un comunicado, el Metrobús Ciudad de México notificó que una vez que se conoció el video se identificó al operador involucrado y se solicitó material probatorio (video de la unidad).

Posteriormente, la institución solicitó a CISA, la empresa operadora, que separara del cargo de forma definitiva al conductor, “debido a que incurrió en una violación y falta grave a las reglas de operación”.

Las faltas incurridlas fueron: a) Realizar ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados; b) Retrasar deliberadamente la operación del servicio; c) Abandono del autobús por parte del conductor sin motivo justificado; d) Abrir las puertas del autobús en lugares no autorizados; e) Pasarse la luz preventiva y roja del semáforo; f) Maltrato físico o verbal a los usuarios.

“Lamentamos este evento y ofrecemos una disculpa por lo sucedido a quienes haya afectado”, indicó.

El Metrobús Ciudad de México señaló que en los 14 años de servicio han tenido como prioridad velar por el bienestar de la población, “por lo anterior, rechazamos rotundamente estos actos, redoblando los esfuerzos para salvaguardar la integridad de la población”.

“No permitiremos y mucho menos solaparemos la participación de algún miembro del equipo del Metrobús en hechos tan vergonzosos como el sucedido el pasado domingo”, concluyó.