Tras la difusión de dos testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación, presuntamente cometida por policías de la Ciudad de México, ciudadanas convocaron a una protesta el próximo lunes 12 de julio.

Con las consignas “¡Basta de policías agresores!”, “#NoMeCuidanMeViolan” y “#LaPolicíaViola”, las ciudadanas llamaron a marchar a las 12:00 PM desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el edificio conocido como ‘Búnker’, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En algunos de los mensajes de convocatoria, las mujeres expresaron que se encuentran “hartas de no vivir tranquilas” y de no poder salir a la calle “sin sentirnos vulnerables”.

Te puede interesar: ¿Hay opciones para denunciar acoso sin ser revictimizada en el MP?

“A nosotras no nos cuidan, nos violan, nos matan y nos desaparecen”, señalaron.

Estamos hartas de no vivir tranquilas. Ya no podemos dar un paso en la calle sin sentirnos vulnerables. A nosotras no nos cuidan, nos violan, nos matan y nos desaparecen. Estamos hartas. #NoMeCuidanMeViolan #LaPolicíaViola

— Irasema (@Irabismo) August 7, 2019