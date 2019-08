El empresario Carlos Slim respaldó los proyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso dijo que es “intrascendente” si se registra o no crecimiento económico pues éste se verá cuando la inversión pública arranque.

Durante la conferencia matutina del presidente, Slim Helú destacó que la inversión que hará el gobierno en proyectos como la refinería y el Tren Maya generará actividad económica y empleo.

“Lo que nos está faltando es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Eso es lo que como señala el presidente, se está trabajando, en el momento en que se eche a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes”, aseguró el empresario más rico de México y listado como el quinto del mundo.

Lee: Lanza gobierno plan para enfrentar desaceleración y dar un ‘empujoncito’ a la economía

La economía de México creció 0.1% en el segundo trimestre del año, con lo que libró la recesión, según datos del Inegi. Sin embargo, Slim dijo que “hay grandes posibilidades de crecimiento” y no importa si éste es de cero ó -2%, pues lo importante es que el gobierno está listo para invertir y generar oferta y demanda.

“Estoy convencido de que vamos a crecer bien, y pronto, no este año, probablemente este año, no se si crezcamos o no crezcamos, es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se ha planteado a través de estas grandes inversiones y que los proyectos ahí están y los recursos ahí están”, aseguró.

Lee más: FMI baja pronóstico económico a México; no tienen calidad moral, dice AMLO

Slim expuso que hay confianza de los empresarios para invertir en México. Destacó que en estos momentos México es un “paraíso” para la inversión, pues los empresarios pueden acceder a mejores tasas de interés que en otro lugares como Estados Unidos o Europa donde es negativa.

Sobre la retomar la construcción del aeropuerto de Texcoco – en el que era inversionista- y abandonar el proyecto de Santa Lucía, el empresario señaló: “Eso ya lo dirá el futuro, no sé, pero es uno de mil 600 proyectos (de infraestructura del gobierno)”.