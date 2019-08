Este viernes, mujeres protestaron en la Ciudad de México, en respuesta a la postura del gobierno capitalino que calificó como “provocación” la manifestación que convocaron el lunes pasado, cuando un grupo de las asistentes rompió cristales de la Procuraduría General de Justicia e irrumpió en las instalaciones.

Algunas mujeres portaban tambores, con los que marcaban el ritmo de las consignas que cantaban, mientras otras escuchaban versos de hip hop feminista. La manifestación fue pacífica, pero derivó en disturbios y daño al inmobiliario e instalaciones del Metrobús y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Poco a poco, las manifestantes comenzaron a llegar a la Glorieta de los Insurgentes, en la Ciudad de México a las seis de la tarde. A diferencia de la protesta previa, convocada el pasado lunes para exigir el esclarecimiento de denuncias contra policías por violación, este viernes acudieron con el rostro cubierto, ante el temor de ser reconocidas y criminalizadas.

Además de vestir de negro, la mayoría de ellas estaban maquilladas con diamantina rosa y portaban pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la legalización del aborto. Todas compartían sonrisas y se agrupaban en distintos espacios donde, con micrófonos y megáfonos compartían experiencias de violencia y se solidarizaban unas con otras. También leían poemas y cantaban consignas contra policías y el patriarcado.

Entre las asistentes se encontraban grupos de estudiantes, abogadas, activistas y mujeres que acudieron en familia e incluso con sus mascotas.

En uno de los grupos, una madre tomó el micrófono y expresó su dolor por la situación de violencia e impunidad, y luego, con una sonrisa agradeció a las presentes el salir a protestar por todas las que han sido asesinadas o desaparecidas, por todas las ausentes. En otro, mujeres se turnaban el micrófono para denunciar públicamente sus experiencias de acoso.

De pronto, silencio. Una de las organizadoras, con el rostro cubierto con un antifaz de diamantina, herramienta de protesta a raíz de que fue lanzada al jefe de la policía capitalina en la manifestación anterior, pidió a sus compañeras que permitieran dar lectura al pliego petitorio que presentaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; a la procuradora Ernestina Godoy; al secretario de Seguridad, Jesús Orta y a la fiscal de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, María Concepción Prado.

“El día de hoy, viernes 16 de agosto, venimos a leer este pliego petitorio, conformado por el colectivo ‘No me cuidan, me violan’.

Como habitantes y ciudadanas de la Ciudad de México y de la república mexicana nos dirigimos a ustedes desde esta manifestación que está cimbrando los espacios que habitamos porque están siendo violentados y vulnerados”.

A continuación, enlistó los tres casos que en el último mes fueron denunciados por mujeres que acusaron haber sido violadas por uniformados: el primero, ocurrido el 10 de julio en un hotel de la colonia Tabacalera; el segundo, el 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco y el último, dado a conocer por la Procuraduría capitalina el 8 de agosto, por una agresión dentro del Museo Archivo de la Fotografía.

También señaló que en los primeros seis meses de 2019, al menos 34 mujeres pertenecientes a alguna corporación de seguridad pública y procuración de justicia en la Ciudad de México han denunciado ante el Ministerio público maltratos, vejaciones, acoso e incluso violaciones en el interior de sus centros de trabajo.

“Aunque se reporten constantemente casos de violencia sexual, no ha habido respuesta por parte del Estado y ha permanecido casi en la absoluta pasividad.

Hay una sistematización del abuso sexual como parte del procedimiento de detenciones y represión.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2019 se han registrado 3 mil 233 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en la Ciudad de México”, dijo.

En este contexto, expresó a nombre de las presentes su rechazo al hecho de que las autoridades filtren información sobre las indagatorias de estos delitos a medios de comunicación que revictimizan a las denunciantes, como sucedió con el caso de la joven de 17 años que denunció haber sido violada por cuatro policías la madrugada del 3 de agosto en Azcapotzalco.

Asimismo, rechazaron la postura de la jefa de Gobierno frente a la protesta que realizaron el lunes 12 de agosto, que Claudia Sheinbaum calificó de “provocación”, pues sus declaraciones “alimentan el discurso de odio y el descrédito de las mujeres denunciantes, además de evadir su responsabilidad de sanciono sobre esos delitos”.

La joven también rechazó que formen parte de algún partido político y explicó que la protesta “surgió ante la incapacidad histórica del gobierno de la Ciudad de México de atender, investigar y sancionar la violencia contra mujeres”.

Por ello, exigieron la sanción contra quienes resulten responsables por la filtración de información que recientemente provocó la revictimización de la joven que denunció haber sido violada en Azcapotzalco, así como que las autoridades no criminalicen sus protestas.

También pidieron a las autoridades que se active la Alerta por Violencia de Género en la Ciudad de México y que establezcan protocolos estrictos de reclutamiento de policías, así como capacitación en temas de género.

Otro de los puntos del pliego petitorio fue que se permita el acceso ciudadano a los videos de las cámaras instaladas al interior de patrullas y rechazaron la militarización de la seguridad pública con el ingreso de la Guardia Nacional a diferentes alcaldías de la capital.

Finalmente, exigieron al gobierno de la Ciudad de México una disculpa pública por las violaciones que históricamente han sido cometidas contra los derechos de las mujeres.

Los disturbios

Al finalizar la lectura del pliego petitorio, se anunció a través de un megáfono que saldrían de la glorieta hacia la avenida Insurgentes, donde se ubica el edificio sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), institución a la que se encuentran adscritos los policías acusados de violación.

Las jóvenes avanzaron en contingentes, encabezadas por el grupo con tambores, gritando “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, así como “eres popó, eres popó, eres popó policía violador”, y se dirigieron a las instalaciones de la SSC, que se encontraba resguardada por uniformadas de tránsito.

En ese momento, las manifestantes se dividieron: un grupo intentó enfrentarse con las policías que resguardaban la SSC, aunque se contuvieron al percatarse de que eran uniformadas mujeres, mientras otro -en el que también había hombres- comenzó a grafitear y destrozar la estación del metrobús insurgentes, una camioneta particular y algunas de las paredes del edificio de la Secretaría.

En medio del caos, algunas mujeres comenzaron a llamar a sus compañeras a reunirse y marchar rumbo al Ángel de la Independencia. Poco a poco las manifestantes formaron un gran contingente y comenzaron a avanzar, hasta que se detuvieron porque nuevamente un grupo de personas encapuchadas provocó disturbios, esta vez en un estacionamiento público, en el que se encontraban dos patrullas tipo pick up, así como varios automóviles y motocicletas particulares.

La marcha continuó hasta la calle de Florencia, que conduce al Ángel de la Independencia, donde se encuentra una estación de policía, a la que ingresaron varias de las personas que se encontraban en la protesta para romper vidrios y provocar un incendio. Mientras tanto, afuera algunas manifestantes grafitearon leyendas como “Policía violador” y “A mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”.

Minutos después, bomberos y policías arribaron al sitio, donde las manifestantes los recibieron con insultos. Finalmente lograron ingresar al edificio vandalizado y las mujeres continuaron su marcha.

Al grito de “Justicia, justicia” y “Fuimos todas” -haciendo referencia a los disturbios-, las manifestantes concluyeron la protesta en el Ángel de la Independencia, mientras bomberos y policías resguardaban los inmuebles dañados.

El saldo preliminar de la protesta, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue de 17 personas lesionadas, entre ellas 14 policías, 2 reporteros de los medios ADN 40 y Milenio y un bombero.

La SSC reportó destrozos e incendio en la estación Insurgentes del metrobús, así como afectaciones en las estaciones Complico, Insurgentes y Balderas del metro.

También registraron pintas en el edificio sede de la dependencia, en el Ángel de la Independencia y en la Glorieta de los Insurgentes, así como 25 automóviles dañados, entre ellos una camioneta Pickup, 10 motopatrullas, 10 vehículos particulares y 4 patrullas Charger, así como el destrozo e incendio de la Estación Florencia de la Policía.

Al concluir la manifestación, las mujeres comenzaron a partir en grupos, dejando tras de sí calles llenas de diamantina rosa, vidrios rotos y policías.

Con información de Verónica Santamaría y Alberto Pradilla.