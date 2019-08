Joy acusa discriminación al tramitar el pasaporte de su bebé

La cantante Joy, del grupo Jesse y Joy, denunció haber sido víctima de discriminación por parte del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando acudió junto con su esposa a tramitar el pasaporte de su hija.

A través de su cuenta de Twitter, Joy explicó que, al acudir con su esposa e hija con todos los papeles oficialmente requeridos, incluida el acta de nacimiento de la niña, donde ella y su esposa aparecen como madres.

Sin embargo, “al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento, un documento no requerido, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad”, señaló.

De acuerdo con el sitio web de la SRE, para tramitar el pasaporte de un menor de edad, se requiere presentar un documento que acredite su nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, carta de naturalización), uno para acreditar su identidad (certificado escolar, credencial escolar o de servicios médicos, cédula de identidad), así como los documentos de sus padres o quien tenga patria potestad o tutela sobre él. Entre los requisitos no se encuentra la hija de alumbramiento.

…al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

La cantante finalizó su denuncia pública resaltando que “hace mucha falta que sensibilicen al personal de SRE, ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre no solo es insensible, también es discriminatorio”.

Tras la denuncia de la cantante, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió que Joy “desde luego tiene razón”, y que como impulsor del matrimonio igualitario asegura que no volverá a ocurrir un acto parecido.

Desde luego tienes razón,como. Impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo. https://t.co/MJqh7bqzRT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2019

El pasado 16 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transforma y Bifobia, Ebrard instruyó a la SRE a hacer adecuaciones de los procedimientos consulares para que todas las personas, sin distinción de sexo, puedan contraer matrimonio en oficinas de México en todo el mundo.