En julio aumentan los feminicidios y los homicidios mantienen tendencia

Julio se convirtió en uno de los meses con el mayor número de delitos en lo que va del año, también marca el cuarto mes con feminicidios en aumento y en el que apenas se pudo contener por nueve carpetas de investigación la tendencia al alza de homicidios dolosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En julio se iniciaron 85 carpetas de investigación por feminicidios, el mes pasado fueron 81 y uno antes habían sido 75. El delito está al alza desde abril que se abrieron 74. Este mes ese delito aumentó 5%.

En el delito de homicidio doloso, en cambio, hubo una baja mínima. Julio tuvo 2 mil 547 carpetas de investigación, mientras que en el mes anterior se iniciaron 2 mil 556.

Lee: Primer semestre de 2019 deja nuevo récord de homicidios; alza de violencia en 4 años ya rebasa el 70%

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también dio a conocer que durante el mes de julio subió la cifra total de carpetas de investigación iniciadas por denuncias con respecto a junio.

Las cifras difundidas este martes muestran un aumento de 3 mil 723 carpetas de investigación por delitos denunciados en julio —cuando hubo 174 mil 452— con respecto a junio —que tuvo 170 mil 729— lo cual significa un aumento de 2.18%.

El informe también revela un incremento de un mes al otro en la mayoría de los delitos.

El secuestro muestra datos a la alza, con 117 presuntos casos: 26 más que el mes de junio. Lo mismo ocurrió con la extorsión, pasando de 687 carpetas en junio a 772 en el mes siguiente.

Lee: México tiene el mayor aumento de violencia de todo el hemisferio en la última década

La comparación entre julio de 2019 con julio de 2018 arrojó, en general, una tendencia a la alza en la incidencia delictiva. El número total de presuntos delitos aumentó en 11 mil 611 casos en un año, lo que significa una alza del 7.13%.

En opinión del director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, los números sobre violencia que hay en el país marcan una tendencia negativa irreversible durante todo el 2019 y los dos primeros meses de 2020.

“Tenemos una mayor dispersión territorial de los delitos y ante esto también otro de los factores que debe preocupar es que si antes teníamos una sólida Policía Federal con muchos defectos pero que tenía los elementos para poder combatir los delitos, hoy no tenemos ni eso”, dijo el especialista.

Rivas cree que el gobierno federal “elevó mucho las expectativas” sobre la Guardia Nacional que, por el momento, es un grupo de militares, policías y marinos “con uniforme nuevo” y “con un marco normativo relativamente nuevo. No tienen una capacitación específica, no tienen protocolos propios, no han pasado por una homologación, por lo tanto lo que tenemos es exactamente lo que teníamos hace un año con peores condiciones”.

Te puede interesar: Huérfanos por feminicidio: México solo reconoce como víctimas a 238 niños y niñas

Maximiliano Holst, investigador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, recordó que la otra apuesta del gobierno de López Obrador en materia de seguridad es el nuevo Modelo Nacional de Policía mediante el cual se pretende mejorar a la parte “civil” de la seguridad pública, en las policías municipales.

Holst dijo que ninguna de las dos estrategias puede ser calificada positivamente o negativamente. “Lo único que se puede decir que es muy temprano para hacer una valoración”.

Por estados, tomando en cuenta la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, el estado que quedó a la cabeza es Colima.

Esa entidad tuvo 291.2 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, seguido de Querétaro, con 257,9, y de Baja California, con 252.2. El estado con menor incidencia es Campeche, con 20.8.

Al comparar los periodos enero-julio de 2018 y 2019 en los porcentajes por cada 100 mil habitantes, también se observa una alza en la mayoría de los presuntos delitos.

“No hay forma de poder afirmar que las cosas están mejorando. Suben prácticamente todos los delitos, los únicos que disminuyen son el homicidio culposo, que disminuye en un porcentaje no significativo, que es apenas del 1%, disminuye robo a casa habitación en 2.7% y robo a transeúnte en 0.6%, lo que no es significativo”, opinó Rivas.