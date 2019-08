El pueblo está harto. Los robos son una constante y hay gente que viene a tirar cuerpos al campo, susurra la señora Antonia mientras camina frente al ayuntamiento de Tepexco, municipio que es parte de la historia del linchamiento del 7 de agosto de 2019.

Para los habitantes de ese municipio este domingo 11 de agosto es diferente. Un gobernador del Estado los visitó, aunque sea cuatro días después de que pobladores lincharan a siete personas señaladas como secuestradores de un agricultor.

Antonia avanza por la plaza principal, bastón en mano, para acudir a la reunión con el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta. En voz baja, mientras ve a un policía en la presidencia, comenta que los robos de ganado son frecuentes en la región, pero las autoridades no hacen nada.

El intento de secuestro del miércoles pasado no ha sido el único, pero hay otros delitos graves que los han afectado. Hace tiempo violaron a una anciana y después la tiraron en un pozo, recordó. Añade que se siente mal por los linchamientos, sin embargo, los vecinos están cansados de la injusticia y la falta de atención de las autoridades.

Faustina, de 75 años de edad, explica que la mayoría de los ciudadanos de Tepexco son campesinos y aunque en general no tienen recursos, padecen la delincuencia. Recordó que hace dos años asaltaron a uno de sus familiares. Traía dinero para hacer la siembra, pero lo agarraron unos ladrones y se lo quitaron. Logró cosechar, sin embargo, no usó fertilizante y con ello la producción fue menor, situación que lamentó porque al final el campo es el sustento de las familias. Normalmente, dijo, se enfrentan a esto, pero también a las plagas y no tiene respaldo de las autoridades.

“Si no hubiera pasado nada, no hubieran venido”

Lucila, también habitante de esta demarcación, opinó que sin el linchamiento las autoridades no hubieran llegado hasta el municipio. Desde hace muchos años no veían a un funcionario de este nivel.

“Si no hubiera pasado esto, no hubiera venido”, la gente enfrenta los robos en las casas, que si bien no son tan frecuentes, sí los afectan, enfatizó.

Crece incidencia delictiva

Junio fue el mes con el mayor número de carpetas de investigación por delitos denunciados en Tepexco: lesiones, homicidios, amenazas, robo y violencia familiar. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el primer semestre de 2019 las autoridades iniciaron 27 carpetas de investigación por diferentes violaciones a la ley.

Durante enero los funcionarios comenzaron cuatro por lesiones dolosas con arma blanca, lesiones intencionales con otro elemento, robo de casa sin violencia y otros robos. Para febrero se denunciaron homicidio doloso con arma blanca, homicidio culposo en accidente de tránsito, lesión dolosa con arma de fuego y “otros robos”. En marzo únicamente se dio a conocer el inicio de una carpeta de investigación por lesiones dolosas con arma blanca.

Mientras que en abril se empezaron investigaciones por homicidio doloso con arma de fuego, “otros robos”, daño a la propiedad, violencia familiar, “otros delitos contra la sociedad” y amenazas. En mayo, con cuatro carpetas de investigación se indagó un homicidio con arma de fuego, robo de transporte y lesiones dolosas.

Junio rompió récord de indagatorias al alcanzar siete por lesiones dolosas con arma blanca, lesiones dolosas con otro elemento, robo a viviendas, otros robos, amenazas y violencia familiar.

En el olvido

Ignacia de 75 años menciona que el lugar está olvidado. Muestra de ello es que han pasado casi dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 y los niños siguen estudiando en aulas móviles, la iglesia sigue fracturada, además sus calles están en malas condiciones. Ella ya no tiene hijos en la primaria, sin embargo, escucha cómo sus vecinas se quejan; se han construido tres salones, pero no es suficiente.

Tepexco es un municipio con alto rezago de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Hasta 2015 contaba con 6 mil 793 habitantes. El rezago educativo es de 39.50%; las carencias por acceso a los servicios a la salud es de 12.7%; por el material de pisos en la vivienda es de 13%. El hacinamiento alcanza 22.70%; la carencia por acceso al agua entubada en vivienda es del 33%, la falta de drenaje alcanza el 35% y la electricidad el 1.90%. Así. Aquí. En estas condiciones. Se linchó.

