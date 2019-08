Los migrantes africanos que permanecen acampados en el exterior de la estación Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, marcharán mañana para denunciar que el gobierno mexicano no les extiende oficios de salida que les permita continuar su camino al norte. La manifestación comenzará a las 9 de la mañana desde la explanada junto al centro de detención en la que han instalado sus tiendas de campaña.

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a las protestas que se han registrado en los últimos días en Tapachula. “No van a tener ningún resultado”, dijo. “Y no vamos a ceder, porque esto que ha estado sucediendo últimamente en Tapachula tiene como propósito el que se obligue a las autoridades mexicanas a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no lo podemos hacer, no nos corresponde. Entonces, esas protestas no van a tener ningún resultado”, dijo.

Las demandas de la comunidad africana no son exactamente lo que el mandatario dijo en su conferencia.

Lo que reclaman es que cuando son liberados de Siglo XXI, se les haga entrega de un oficio de salida que les obligue a abandonar México en 20 días, sin especificar la frontera por la que deben marcharse. Se trata de un documento que se conocía equivocadamente como “salvoconducto” porque les permitía atravesar el país sin problemas.

Como desveló Animal Político, esto cambió a partir del 10 de julio, cuando un oficio firmado por Ana Laura Martínez de Lara, exdirectora general de Control y Verificación Migratoria del INM señalaba que los documentos de salida debían remarcar que los migrantes tenían dos opciones: regularizarse o abandonar el país “por la frontera sur”. La funcionaria justificaba el añadido citando el numeral IX del artículo 240 del Reglamento Migratorio. Sin embargo, el reglamento no dice nada de la frontera por la que los migrantes deben abandonar el país.

El INM no ha informado sobre cuándo se decidió esta nueva medida ni bajo qué criterios.

En su comparecencia, los migrantes reclamaron que el gobierno mexicano les entregue tarjetas de visitante por motivos humanitarios para aquellos que deseen continuar su trayecto hacia Estados Unidos o Canadá, también solicitaron “acceder sin dilaciones” al proceso de refugio para aquellos que quieran pedir su protección a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). “Requerimos de asistencia humanitaria urgente en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene, para evitar el deterioro de nuestra salud física y mental y la pérdida de vidas”, afirmaron. Por último, pidieron a los cuerpos de seguridad “garantizar que no se cometerán más represalias y no se empleará más violencia en nuestra contra por reivindicar derechos y expresar nuestras demandas colectivas”.

El lunes, los migrantes comenzaron una protesta en el exterior de Siglo XXI y bloquearon los accesos para impedir que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración accediesen a su puesto de trabajo. El martes se registraron enfrentamientos con la Policía Federal y la Guardia Nacional, que disolvieron el bloqueo. Dos periodistas denunciaron agresiones por parte de los uniformados y al menos un migrante y un agente tuvieron que ser trasladados al hospital.

“La población de personas de origen africano, obligadas a permanecer en Tapachula, sufrimos una situación humanitaria insoportable en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene; así como de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias”, dijeron los migrantes en un comunicado.

“Somos personas desplazadas forzosas que venimos huyendo desde nuestros países para salvaguardar nuestras vidas y acogernos a la protección internacional en Estados Unidos, Canadá o, en su minoría, en México, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta clara del gobierno mexicano, señalaron.

“Exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado que cesen en su violencia y dejen de reprimir nuestra legítima protesta, así como a las autoridades migratorias que resuelvan nuestra situación lo antes posible y detengan su hostilidad”, solicitaron.

Los migrantes se quejan de que “el 80% de solicitudes” de tarjeta de visitante por razones humanitarias ha sido rechazado por errores al escribir sus nombres.

El INM hizo pública una nota en la que acusaba a los migrantes de no querer regularizarse.

Y ahora López Obrador les acusa de exigir un documento que ellos no han pedido. El presidente quiso vincular estas demandas a la existencia de redes de tráfico de personas. “Que no se dejen los migrantes engañar, repito, manipular por estos señores que se dedican a sacar dinero engañando, enganchando a gente que necesita de trabajo”, afirmó.

La versión de los africanos es completamente distinta. Aseguran que han cumplido con todos los trámites, dirigiéndose a la oficina del INM en la colonia Las Vegas, en Tapachula, sin resultados. Dicen que el 80% de sus solicitudes son rechazadas por errores en la redacción de sus nombres. Denuncian que la otra alternativa que les ofrecen es pedir asilo en la Comar, un trámite que les obliga a permanecer en Chiapas mientras se resuelve y que, además, puede dificultar su caso si desean apelar a un juez estadounidense.

Los descontentos llevan dos semanas durmiendo ante la estación Siglo XXI en tiendas de campaña. El lugar carece de las condiciones básicas de higiene y los migrantes apenas reciben ayuda. Además, se quejan de que, con la obligación de permanecer en Tapachula, están forzados a gastar el dinero que tenían destinado a cruzar el país con destino a Estados Unidos.

Entre enero y junio de 2019 el INM tiene registrados a 3,712 africanos que entraron irregularmente en México. Solo dos de ellos fueron deportados, ya que sus autoridades consulares no les reconocen, lo que imposibilita la expulsión. Habitualmente utilizaban el oficio de salida de Siglo XXI para cruzar el país en dirección a la frontera norte pero desde hace dos meses cientos de ellos están atrapados en Tapachula, Chiapas.

INM anuncia atención personalizada a migrantes

En un comunicado, el INM informó que a partir del lunes 2 de septiembre brindará atención personalizada de su situación migratoria a extranjeros que se encuentran a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.

“Ante la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, funcionarios del INM anunciaron a los extranjeros que nuevamente se revisará su situación migratoria caso por caso”, señaló.

