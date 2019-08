La periodista Mitzi Yanet Torres, quien trabaja en una televisora de Morelia, Michoacán, denunció haber sido detenida y maltratada por policías municipales, al acudir a ellos para pedir ayuda luego de que intentaron violarla.

De acuerdo con la reportera, los uniformados la subieron a una patrulla y ahí la maltrataron física y psicológicamente, además de que la hicieron permanecer por el caso 24 horas dentro de los separos.

Los hechos ocurrieron este martes 20 de agosto, cuando la reportera solicitó el apoyo de la policía de Morelia por un intento de violación, sin embargo los oficiales “en vez de apoyarme me detuvieron revictimizándome. Me subí a una patrulla la cual, al momento de indicarles que yo era periodista se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta y diciéndome que me sentía muy influyente pero que eso no me iba a servir”, narró.

En un video difundido en redes sociales, Mitzi contó que la golpearon y la llevaron a los separos, donde nuevamente fue víctima de maltrato. Además, el médico legista del Ministerio Público se negó a reconocer que tuviera golpes visibles.

“Se me trató como loca y la juez, a pesar de los rastros de golpes en mi cara, dijo que no tengo golpes porque el médico negó que los tuviera. Así lo asentaron en el acta de la audiencia, y me hicieron el favor de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto que debía cumplir, poniéndome sanciones comunitarias”, dijo.

Acerca de la denuncia, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia informó que inició una investigación de oficio, en cumplimiento a la instrucción del alcalde Raúl Morón Orozco, quien expresó que no se tolerará ninguna mala actuación de la policía local.

El presidente municipal invitó a la comunicadora “a aportar los elementos con los que cuente y se permita esclarecer dichos hechos”.

Desde junio de 2016 Michoacán cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por la alta incidencia de feminicidios en los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.