Decenas de mujeres marchan este lunes para protestar para pedir justicia por los casos de violación en los que se ha señalado a policías como los presuntos responsables y condena la violencia de género.

Entre consignas y pancartas que dicen “A mí no me cuida la policía me cuidan mis amigas”, y “Autodefensa feminista ante la violencia machista” las mujeres marchan de las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la sede de la Procuraduría capitalina.

Jóvenes protestan en la sede de la @SSP_CDMX por los casos de violación en los que se ha señalado a policías como los presuntos responsables. 📸 Fotos: @ere_aquino. pic.twitter.com/gAcwG9cO35 — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) August 12, 2019

En su pliego petitorio las jóvenes piden la depuración de los cuerpos policíacos e investigar y cesar a todos los elementos vinculados con delitos.

También exigen el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad y que los videos que captan se guarden por lo menos durante un mes y no por siete días como se hace actualmente.

Piden personal suficiente, capacitado y femenino en las fiscalías.

Las jóvenes protestaron con pintas y gritos frente a las oficinas de la SSC, que estaba custodiada por entre 20 y 30 policías.

Te puede interesar: ¿Hay opciones para denunciar acoso sin ser revictimizada en el MP?

El viernes pasado detuvieron a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, acusado de abuso sexual por una joven de 16 años de edad.

En el último mes, dos mujeres más denunciaron haber sido violadas por elementos de la policía capitalina: el primer caso ocurrió el 10 de julio, en la alcaldía Cuauhtémoc, y 24 días después se reportó otro en Azcapotzalco.

El contingente marchó hasta la sede de la Procuraduría capitalina, ahí arrancaron una cámara de seguridad en la entrada. Las jóvenes esperan que salga una delegación de funcionarios y puedan entregar su pliego petitorio.

Araceli Osorio, madre de Lesby Berlín, quien fue víctima de feminicidio, reclamó que las filtraciones de las autoridades sobre los casos de abuso provocan que las denunciantes se desistan como ocurrió con una joven en Azcapotzalco que denunció a policías por violación.

La activista Norma Andrade reclamó que las autoridades revictimizan a las mujeres al mostrar las imágenes de sus cuerpos.

“Se los está diciendo una madre que supo así del asesinato de su hija, porque vio en la prensa su cuerpo. Queremos una cobertura con respeto”, dijo Andrade.

Tras la protesta de las mujeres, la procuraduría informó en un comunicado que “se mantiene abierta al diálogo, a fin de trabajar en coordinación con las víctimas y la ciudadanía para evitar impunidad en los delitos”.

Aseguró que solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para apoyar y atender las necesidades de las personas.

#InformaPGJ Esta procuraduría trabaja de manera ética y responsable en este y todos los delitos, siempre con apego y respeto a los derechos de las víctimas directas e indirectas; del mismo modo, reitera su disposición a escuchar los planteamientos de toda la sociedad — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) August 12, 2019