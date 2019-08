La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) denunció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no les asignó presupuesto para el segundo semestre del año, por lo que carecerán de recursos para acudir a al menos tres competencias nacionales e internacionales, acusación que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es falsa, pues dijo, su gobierno apoya “como nunca” a la ciencia y la tecnología.

Este domingo, a través de su cuenta de Twitter, la organización anunció que por primera vez en 15 años no contarán con apoyo para una competencia en Sudáfrica, para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM.

Ya es oficial, @Conacyt_MX nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año, no apoyo para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años. — OMM (@ommtw) August 11, 2019

“No importa el alcance que tiene la OMM actualmente (más de 500 mil alumnos), no importa que organicemos dos concursos nacionales al año, no importa los resultados de los niños este año (y de los últimos años) en competencias internacionales”, señaló.

De acuerdo con la organización, la falta de apoyo del gobierno federal “compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM, en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana, y pone en riesgo la participación del país en las olimpiadas internacionales del 2020”.

La falta de apoyo desde el gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM en conjunto con la @smm_mx, y pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020. — OMM (@ommtw) August 11, 2019

La doctora Luz de Teresa Oteyza, quien encabeza la Sociedad Matemática Mexicana, explicó en entrevista con Animal Político que los apoyos cancelados por el gobierno federal corresponden a tres proyectos que fueron programados para el segundo semestre de 2019, pues para los primeros seis meses del año recibieron un millón 600 mil pesos.

Para el segundo semestre del año, señaló que pidieron recursos para la realización de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que se llevará a cabo en Guanajuato en septiembre, sede y fecha que fueron definidas desde hace cuatro años, asó como para el 33 Concurso Nacional, a realizarse en noviembre en la Ciudad de México y un proyecto estudiantil en el Congreso Nacional que se hará en octubre en el estado de Nuevo León.

Para la Olimpiada Iberoamericana, señaló De Teresa, el gobierno de Guanajuato apoyará con gastos para cubrir el alojamiento y alimentos de los estudiantes que acudan; sin embargo, para el 33 Concurso Nacional, a pesar de que se cuenta con el apoyo de la administración en la Ciudad de México, solo han reunido una tercera parte del dinero que se requiere para realizar el evento. “No nos alcanza, hace falta un millón de pesos”, indicó.

De acuerdo con la doctora Luz de Teresa, para reunir el resto del dinero que necesitan para que los eventos programados se lleven a cabo realizarán campañas de fondeo a través de plataformas digitales.

“Tenemos excelentes resultados en los concursos, y la estructura actual de Conacyt no nos da apoyo”, declaró.

También buscarán una audiencia con el presidente, para que “conozca de primera mano el trabajo que realizamos con los jóvenes”.

Acerca de la denuncia de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, López Obrador señaló que es falso, y señaló a sus integrantes como sus “adversarios que se la pasan inventando cosas”.

“Habrá fondos suficientes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos”, dijo este lunes en su conferencia de prensa matutina.

“Al contrario -agregó-, hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevó a cabo en China para jóvenes talento. Le pedí ayuda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

El presidente aseguró que “lo que esa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas… ahora ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas y se apoya de manera directa”.

En mayo pasado, un grupo de estudiantes, miembros de la OMM, iniciaron una campaña de recaudación a través de redes sociales, con el fin de cubrir los gastos para que ocho estudiantes de primaria y secundaria, acompañados de cuatro maestros, pudieran acudir a las Olimpiadas de Matemáticas en Sudáfrica.

El mensaje de la OMM Ciudad de México fue respondido por el director de cine mexicano Guillermo del Toro, quien se ofreció a cubrir los boletos de avión para los 12 integrantes del equipo, mismos que volvieron a casa con 7 medallas, entre ellas dos de oro.

Acerca de la afirmación del presidente sobre que están dando apoyos directamente a jóvenes, la académica indicó que los concursos de matemáticas que han recibido recursos no forman parte de la Sociedad Matemática Mexicana, por lo que dijo, López Obrador “tiene información equivocada” respecto de la OMM y sus actividades.

Con información de Notimex