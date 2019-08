La organización internacional Pueblo Sin Fronteras reporta que en las últimas horas la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías locales han efectuado “fuertes redadas contra personas migrantes” en Tapachula, Chiapas.

Según la ONG un número importante de elementos militares con armas largas, acompañados de agentes del INM, recorren el centro, los parques y las calles de Tapachula en busca de migrantes.

Lee más: El gobierno envía a la frontera con Guatemala a solicitantes de asilo devueltos por EU

“Con este actuar es evidente que el gobierno mexicano se ha sumado a la declaración de guerra contra migrantes que encabeza la actual administración de los Estados Unidos”, expresa la organización en un comunicado.

Pueblo Sin Fronteras califica estas acciones como “una cacería de migrantes” y señala que el sistema de asilo en nuestro país está “colapsado. Tapachula es una ciudad cárcel de la cual las personas migrantes solo buscan escapar, pero la corrupción de INM y la represión de la Guardia Nacional les encierra y les extorsiona, violentando así los derechos humanos que el actual gobierno mexicano prometió defender”.

We denounce immigration raids by Mexico’s National Guard in Tapachula and repression against migrant protest.

Según el comunicado, estas redadas propiciaron que en días pasados personas migrantes (en su mayoría provenientes de África) realizaran protestas frente a la Estación Migratoria de Siglo XXI, para denunciar la corrupción de los agentes del INM y exigir la garantía de sus derechos.

Para disuadir estas protestas pacíficas, agrega la ONG, decenas de agentes de la Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Militar, INM y Protección Civil llegaron con equipo antimotines “dispuestos a reprimir a los migrantes”.

Te puede interesar: De Qatar a Veracruz, la travesía de 65 migrantes asiáticos que terminará en deportación

Pueblo Sin Fronteras exige al gobierno de México que aplique una política migratoria humana y no una de militarización y criminalización contra todas las personas migrantes.

En su cuenta de Twitter, la organización ha compartido videos de los operativos implementados en las calles de Tapachula donde se observa a los militares armados caminando entre la población. También se observan fotografías de la protesta pacífica en la estación migratoria.

This is what immigration raids look like in southern Mexico, the frontline in the US war on migrants. Mexican Marines, National Guard, Immigration agents, walking the streets with assault rifles looking for refugees.@CIDH @amnesty @Refugees @All4GlobalJust pic.twitter.com/4mg2RWptCU

— Pueblo Sin Fronteras (@PuebloSF) August 21, 2019