La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres), Gabriela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a las mujeres feministas, por haber utilizado el término “feminazis” durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en marzo pasado.

A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez escribió que ofrece “una disculpa pública a las compañeras feministas, porque hace algunos meses en un Diálogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de forma sarcástica, a un término absolutamente incorrecto que atenta contra nuestros principios, movimiento y lucha histórica”.

“¡Desde donde esté, siempre seguiré trabajando por la libertad y derechos de las niñas y mujeres!”, escribió Gabriela Rodríguez.

Este martes, a través de redes sociales mujeres exigieron la renuncia de la secretaria de las Mujeres, luego de que se difundiera el video de una conferencia impartida por Gabriela Rodríguez en la UNAM en marzo pasado.

En el diálogo, la titular de la Semujeres habló sobre los vagones exclusivos para mujeres en el metro de la Ciudad de México, los cuales dijo, son aprobados por el 90% de las usuarias.

“Apenas se valoraron y todas las mujeres están de acuerdo, el 90%… claro que sirven, no sé si lo usan, yo sí uso el metro, peor por supuesto que sirven, yo procuro irme en ese. Ya si voy con un muchacho, me voy en los otros. Por supuesto que vas más cómoda”, dijo.

Posteriormente, Rodríguez se refirió como “feminazis” al hablar de las mujeres que exigen al personal del Metro que saquen de los espacios exclusivos a los hombres.

“Luego hay unas cosas ya de las… de las feminazis que cuando se sube un cuate lo quieren matar. Tampoco exageren, digo, el cuate ya se subió porque trae un bebé o no se qué, dale chance”, señaló.

La titular de la Sedujeres utilizó como ejemplo el caso de una persona trans, al que, de acuerdo con Rodríguez un policía bajó a golpes del vagón exclusivo.

Por estos comentarios, algunas usuarias de redes sociales como la activista Dana Corres escribieron que las declaraciones de Gabriela Rodríguez fueron “misóginas y antisemitas”.

La abogada y periodista Frida Gómez expresó que “tener como titular de la Secretaría de Mujeres a una persona que nos llama “feminazis” solo por ser amiga es una forma de violencia institucional”.

Otras, como la periodista y activista Tamara de Anda, pidieron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinhaum que se dé capacitación en temas de género a servidores públicos en la Ciudad de México.

Pues @Claudiashein necesita urgentemente una capacitación en temas de género. Y es absolutamente inaceptable que @GabrielaRodr108 demuestre no sólo no tener idea de feminismo, sino ESTAR EN CONTRA DE ÉL. O sea YOU HAD ONE JOB GABRIELA. #QueRenuncieGabrielaRodríguez

