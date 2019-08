Al menos 15 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un tiroteo el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, informaron autoridades estadounidenses. Una persona fue detenida, como presunta responsable del ataque.

De acuerdo con fuentes del gobierno estadounidense citadas por CNN, el sospechoso detenido fue identificado como Patrick Crusius, de 21 años. Al respecto el sargento Robert Gomez, del Departamento de Policía de El Paso, señaló en conferencia cerca de las 16:40 horas que el sospechoso detenido era una persona blanca, de entre 20 y 29 años.

Gomez, según la agencia AP, dijo que se cree que el hombre detenido fue el único disparador, que usó algún tipo de rifle, y que la mayoría de las víctimas fueron heridas en la tienda Walmart, en la zona del Cielo Vista Mall.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, informó a CNN sobre “varios muertos”, sin dar más detalles. “Es una tragedia, estoy conmocionado”, sostuvo.

Si bien no hay un balance definitivo aún, el fiscal adjunto de Texas, Ken Paxton, declaró a la cadena CBS que hay “probablemente entre 15 y 20 muertos”. La agencia AP, citando una fuente oficial, indicó que hubo al menos 15 muertes. CNN reportó, en tanto, al menos 22 heridos en hospitales.

El tiroteo comenzó cerca del mediodía.

“Tiroteos terribles en El Paso, Texas. Los reportes son muy malos, muchos asesinados. Trabajando con las autoridades estatales y locales”, publicó el presidente Trump, en su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió condolencias al pueblo estadounidense, y puso a disposición números telefónicos, en caso de que mexicanos hayan resultado afectados.

“Estamos en estado de shock”, escribió el grupo Walmart en una nota pública después de la tragedia, al tiempo que aseguró que estaba trabajando en estrecha colaboración con la policía.

