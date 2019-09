“Vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”, respondió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al negar que haya hecho uso de programas sociales para su promoción personal.

Este 26 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que su Unidad Técnica de lo Contencioso citó a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y al Coordinador General de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández.

Lo anterior, por una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente López Obrador y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación, “por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales”.

El mandatario dijo que no podrá comparecer ante el INE, pero que enviará un escrito al organismo para ejercer su derecho a la defensa.

López Obrador criticó a los consejeros del INE por “ahora convertirse en paladines de la democracia”.

“Venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, de uso de presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, de uso de programas sociales con fines electorales, de Solidaridad, Progresa, Oportunidades Prospera, puro programa clientelar”, criticó.

Y aseguró: “Ahora se convierten en paladines de la democracia y los respeto y son autoridad y sí ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine”, sostuvo.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender el 16 de agosto el uso del nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes que usan los servidores de la nación.

En sesión, los consejeros electorales coincidieron en que los servidores de la nación realizan una promoción personalizada del presidente, por lo que violan el artículo 134 constitucional.