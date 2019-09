El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su próxima conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ofrecerá el avión presidencial, actualmente en venta en el estado de California.

“Vine a Torreón en avión de línea y de ahí en carretera. Ya no hay avión presidencial. Estamos vendiendo 73 aviones y helicópteros (…) un avión que no lo tiene ni Donald Trump. No sé porque no se anima él, !Se lo vendemos!. La próxima vez que hablé con él, se lo voy a ofrecer”, dijo desde un evento en Matamoros, Tamaulipas.

En julio pasado, López Obrador dio a conocer que su gobierno recibió seis propuestas para comprar el avión presidencial y que será la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos la que decida cuál es la mejor oferta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que con el dinero por la venta del avión presidencial se financiarán programas sociales, el plan de migración y agua para el municipio de Zacualtipán, Hidalgo, aunque en realidad el gobierno de México no obtendrá ganancias por él.

Con los 150 millones de dólares que mencionó López Obrador, el gobierno federal alcanzaría a cubrir el 86% del costo del avión que aún se debe pagar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), según se establece en el contrato de arrendamiento firmado en noviembre de 2012.

Durante su gira, el mandatario estatal informó que su gobierno realiza una inversión de 100 millones de pesos para el equipamiento de los hospitales generales de la entidad, atención oportuna a accidentes cardiovasculares y cirugías metabólicas, entre otras.

En la sexta visita de López Obrador al estado desde que fue electo presidente, también habló el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien anotó que el objetivo de los recorridos que realiza el mandatario federal por los hospitales rurales, es conocer de viva voz las carencias que hay en los nosocomios rurales para poder actuar y transformar su realidad, dado que existen serias carencias.

Con información de Notimex.