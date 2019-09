Debido a la sequía de los últimos meses, el sistema Cutzamala se encuentra 20% por debajo de su nivel por lo que el suministro de agua para el Valle de México y el Estado de México se reducirá en los siguientes días, según informó la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que el abastecimiento de agua se reducirá un metro cúbico de agua por segundo.

A partir de la próxima semana, la Ciudad de México recibirá 9 metros cúbicos de los 10 que recibía, y el Estado de México 5.5 de 6.5.

Sheinbaum explicó que la disminución en el nivel del Cutzamala se debe a la sequía que atraviesa las regiones sur-sureste y centro del país.

“Aún cuando en enero las presas (del Cutzamala) estaban a su máximo, no ha llovido lo suficiente hasta agosto, incluso este fue un mes donde no hubo las lluvias que regularmente hay. Las presas están al 20% debajo del promedio no solo por el consumo de la Zona Metropolitana y Valle de México, sino por otros consumos que se derivan de las propias presas del Cutzamala”, señaló Shienbaum.

Según la jefa de Gobierno este tipo de sequía ya se ha presentado en años anteriores y no representa un riesgo para la población.

Sin embargo, ante la disminución del abastecimiento, Sheinbaum hizo una invitación a los habitantes de CDMX y Estado de México para dar un uso más racional al agua, y evitar usarla, por ejemplo, para el riego de jardines.

En compañía de la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, así como representantes del Edomex y del Sistema de Aguas de la CDMX, la mandataria capitalina agregó que aunado a la racionalización del agua se están tomando medidas como la reparación de fugas y búsqueda de otras fuentes de abastecimiento para el Valle de México y Zona Metropolitana.

Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas, informó que estas acciones están centradas en la sectorización de la red de agua potable; el trabajo 150 brigadas para la reparación de fugas y una macro medición, que permitirá tener mucho mayor información de la forma en la que se distribuye para hacerlo de una forma más equitativa.

Sobre la rehabilitación de pozos, Carmona Paredes detalló que hasta ahora se ha logrado la reposición de 18 pozos, lo cual genera una recuperación aproximada de 700 litros por segundo. Mientras que en lo que resta del año esperan lograr una recuperación de 900 litros por segundo.

Como medida adicional, trabajan en la rehabilitación de 33 de los 495 pozos del Sistema Lerma, el cual también abastece al Valle de México.

Sheinbaum añadió que una de esas fuentes de abastecimiento adicionales que ya se han identificado es la Presa Madín, que dará cerca de 500 litros por segundo adicionales y en la cual ya se está trabajando para que en 2020 pueda estar operando allí una nueva planta potabilizadora, además de las mejoras en la distribución del agua que tendrá el Cutzamala.

El sistema Cutzamala abastece a una parte del Estado de México, así como regiones del poniente de la capital del país y en mayor medida a las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa, con las cuales habrá reuniones para evitar la falta de agua y apoyar, en caso de ser necesario, con servicio de pipas.