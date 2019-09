Fernández de Cevallos debe 946 mdp de predial, hace 26 años no lo paga

Diego Fernández de Cevallos tiene una deuda de más de 946 millones de pesos con el Ayuntamiento de Colón, Querétaro, debido a que desde 1993 no paga el impuesto predial de su rancho El Estanco, ubicado en dicho municipio.

En estos 26 años, la deuda total del panista, con multas, recargos y actualización, asciende a 946 millones 890 mil 993 pesos. Según el Ayuntamiento, el rancho El Estanco cuenta con 1,211 claves catastrales.

El Ayuntamiento de Colón detalló a Animal Político que el rancho El Estanco tiene una extensión aproximada de 134.87 hectáreas, sin considerar áreas verdes, estacionamientos y calles o vialidades.

En entrevista para medios de comunicación al salir de la inauguración del Parque Industrial Kaizen, el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, declaró que tanto el panista como el resto de los morosos ya han sido notificados sobre sus deudas y que de no pagar a la brevedad las propiedades serán embargadas.

“No vamos a aumentar predial ni vamos a cobrar nuevos impuestos, lo que si vamos a tener una estrategia de recuperación de predial (…) estamos ya en procedimientos para embargos y el municipio de una u otra manera tiene que recuperar la cartera vencida”, señaló Ochoa Valencia.

Además del rancho del panista, otros de los terrenos que tienen adeudos importantes son los fraccionamientos de La Ponderosa y la Esperanza, los cuales ya tienen algunos lotes vendidos pero no están ocupados.

Sobre el caso de Fernández de Cevallos, el edil aseguró que éste “nunca ha pagado desde que el rancho era propiedad de Mario Moreno Cantinflas, solo hicieron un fraccionamiento pero no lo están desarrollando (…) se les pidió que se acercaran, se les dio una alternativa y se les dijo que si no lo iban a desarrollar lo regresaran o cambiaran el uso de suelo a agrícola y tampoco quieren, solo lo especulan y eso no lo vamos a permitir”.

Ochoa Valencia señaló que si los dueños de estos tres predios se acercan a dialogar podría haber una negociación y ofrecerse descuentos, pero de no ser así el Ayuntamiento tomará medidas legales y embargará las propiedades cuyo uso de suelo pueda beneficiar a los habitantes de Colón.

“A mi no me gusta que por tres particulares tengamos una cartera vencida tan alta (…) vamos a aplicar esta estrategia de recaudación y cobro porque no se vale unos colonenses sí hagan lo que les toca y por unos cuantos morosos no podamos ejecutar obras que podrían hacerse con esa recaudación fiscal”, refirió.

Hasta el momento Diego Fernández de Cevallos no ha manifestado postura alguna sobre su adeudo.