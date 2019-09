Discurso completo de AMLO por su Primer Informe de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió este domingo un mensaje por su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Durante una hora y media, el mandatario reconoció que la economía ha crecido poco y que persiste la inseguridad en el país. También

destacó ahorros por 145 mil millones de pesos y los programas sociales, además de una mejor redistribución de la riqueza.

Este es el mensaje completo que dio este domingo.

Amigas, amigos:

Me da mucho gusto que nos acompañen en este acto para rendir un informe al pueblo de México, a todas, a todos los mexicanos.

Agradezco la presencia de los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, la presencia de los ciudadanos gobernadores, la presencia de servidores públicos, la presencia de empresarios, de dirigentes obreros, campesinos, de representantes de las organizaciones sociales y civiles de nuestro país.

Amigas, amigos todos.

Cuando tomé posesión de la Presidencia de la República, el 1º de diciembre del año pasado, hace nueve meses, sostuve que asumía el compromiso de convocar a los ciudadanos para emprender juntos la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Este informe nos permite explicar cómo se ha venido ejecutando la política para la transformación y ha empezado a convertirse en realidad, en práctica cotidiana.

Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político. El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y librepensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición socioeconómica.

Ya existe un auténtico Estado de derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del siglo XIX, que sostenían: ‘Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie’.

Por decisión explícita, el Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales, no se entromete en las decisiones de órganos autónomos, como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y de partidos políticos.

También estamos transitando hacia una verdadera democracia. Se acabará en el sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza.

De igual modo, para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental, consideramos necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y representantes.

En consecuencia, espero que en el Periodo Ordinario de Sesiones que hoy inicia, el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia.

Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el fuero al presidente de la República.

El gobierno federal pone por encima el respeto a las libertades por sobre las prohibiciones, impulsa los comportamientos éticos y no las sanciones, y respeta escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos, en todos los aspectos, en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en preferencias sexuales.

El Ejecutivo federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo, y particularmente para las naciones hermanas de América Latina y el Caribe. Tales lineamientos son especialmente evidentes en el caso de las naciones centroamericanas, a las que nos unen estrechos vínculos por vecindad, cultura e historia compartida.

Asimismo, hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son sin duda los fenómenos migratorios de sur a norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el país vecino y las expresiones de la delincuencia trasnacional, es decir, el tráfico de personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas.

El actual gobierno federal defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. El principal de ellos es la red de consulados que ya operan como defensorías de los migrantes en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadounidenses, a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina.

Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas. Reiteramos nuestra condena a ese crimen de odio, motivado por el racismo y la xenofobia, y reiteramos la exigencia de que se aplique el más severo castigo al responsable de este abominable suceso.

Mediante la negociación y el diálogo franco se busca involucrar, como se está haciendo, a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador, en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo, a fin de desactivar el fenómeno migratorio.

El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar, y tener salud y bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad.

Así superamos, con esta política, en el mes de junio pasado la amenaza de imponer aranceles y una posible crisis económica y política, mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley en la materia, sin violar derechos humanos y rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza y la coerción, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen.

Se está poniendo en práctica el olvidado mandato constitucional, según el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional.

Existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo, ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal.

La misma idea se aplicó en el porfiriato y ello condujo a la Revolución. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta por el progreso sin justicia es políticamente inviable y está condenada al fracaso; su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales.

La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno.

Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada.

En otras palabras, como lo hemos reiterado durante años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y de la violencia que padecemos.

Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.

En este objetivo hemos avanzado mucho. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol. Este ilícito consiste en perforar ductos e instalar tomas clandestinas para extraer grandes cantidades de combustibles; existían miles de esas tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios.

En noviembre del año pasado se robaron 80 mil barriles diarios de gasolinas, equivalente a 800 carrotanques por día. En 2018 esta cantidad de combustible robado a la empresa Petróleos Mexicanos significó una pérdida de alrededor de 60 mil millones de pesos, pero nadie hacía nada por impedirlo; por el contrario, en los sexenios anteriores la Secretaría de Hacienda lo veía como algo normal y de antemano lo daba por descontado de la contabilidad pública.

Y nos tocó decir: basta. No fue fácil, porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante tres semanas y, con la activa participación de las Fuerzas Armadas, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva.

Agrego que, como parte de las acciones para acabar con el huachicol y en una de las primeras aplicaciones de la Estrategia Nacional de Paz, se impulsó el empleo y el bienestar entre la gente necesitada que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras, a cambio de dejarles recoger de una toma clandestina un bidón de 20 litros de gasolina.

Lamento mucho que, en ese tiempo, cuando se estaba aplicando el plan contra este ilícito, ocurriera la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde la operación de una toma clandestina causó la explosión del incendio de una zanja o canal que se cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones de diversas consideraciones a decenas más.

Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año.

Aprovecho también este mensaje para exponer que, mediante decreto presidencial, se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras.

Tenemos que aplicar la ley por parejo. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo.

Este ofensivo privilegio de la condonación de los impuestos significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Sólo en los dos últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 213 mil millones de pesos.

Asimismo, hemos propuesto al Congreso que la expedición y uso de facturas falsas para evadir impuestos, se convierta en delito grave.

En apego al marco legal el gobierno federal ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas que son verdaderamente significativos y de alto impacto social y económico.

Las compras del gobierno que equivalen, este año van a sumar un billón de pesos, se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En estos primeros nueve meses hemos conseguido ahorros por 145 mil millones de pesos. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial han llegado a su fin. El gobierno actual ha eliminado los privilegios y prebendas de que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había en el Ejecutivo federal funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales.

También se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos.

Por ejemplo, se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo llamadas ProMéxico, dedicadas supuestamente a la promoción del país; algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas ProAlemania, ProCanadá, ProFrancia, etcétera, etcétera.

De igual manera se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes.

Se eliminó el pago con cargo al erario de seguros para gasto médico, es decir, atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que significaba una erogación de seis mil millones de pesos anuales.

Se eliminó también la caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos, que financiarla implicaba una erogación de cinco mil millones de pesos al año.

Se suprimieron los viajes sin sentido al extranjero y se redujo en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.

Únicamente los titulares de las secretarías de Estado, subsecretarios y funcionarios de nivel equivalente pueden disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignan escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieren de medidas de seguridad.

Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, que contaba con ocho mil elementos, los cuales ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, y tenían mejores prestaciones.

Pues bien, esta institución, mantenida por décadas, desapareció, y sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Forman parte, muchos de ellos, de la recién creada Guardia Nacional: ahora van a cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

En el Poder Ejecutivo, los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. Era el colmo que se usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Eso se terminó.

Ya están en venta el avión presidencial y otras aeronaves, 71 aviones y helicópteros que estaban al servicio de los altos funcionarios públicos.

La austeridad nuestra, para tenerlo claro, se inspira en el criterio del presidente Juárez que decía, leo textualmente:

‘Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado’.

Otro elemento básico de nuestra política es hacer a un lado, poco a poco desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente.

El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población y, preciso aún más, el bienestar material y el bienestar del alma.

La nueva política productiva que estamos llevando a la práctica consta de cuatro acciones fundamentales: fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la intensificación del comercio exterior y la captación de la inversión extranjera.

En cuanto al fortalecimiento de la economía popular ha sido fundamental considerar como prioridad la recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales.

Debe considerarse que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal, abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país. Se trata de tierras, aguas, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales.

Son recursos en extremo valiosos si pensamos no sólo en lo material. En el campo aún existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.

De manera puntual explico qué estamos haciendo.

Se entregó un apoyo económico para la siembra a un millón 500 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; esto incluye a integrantes de comunidades indígenas y a los cultivadores de caña y de café.

Se protege de prácticas arancelarias injustas a productores agropecuarios que se dedican a producir cultivos de exportación de alta densidad económica y comercial, así lo demuestra la reciente intervención que hizo el gobierno a favor de los exportadores de tomate a los Estados Unidos.

Se entregaron 147 mil toneladas de fertilizantes de manera gratuita a 270 mil productores del estado de Guerrero. Estamos procurando aumentar el crédito al sector agropecuario por medio de la Banca de Nacional de Desarrollo, pero también a través de la banca comercial con garantías de la hacienda pública.

Se estableció el programa de Precios de Garantía para comprar alimentos básicos a los pequeños productores en almacenes y centros de acopio de Diconsa y Liconsa, y al nuevo Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex.

Este año se fijó un precio justo de compra al maíz y el frijol, el arroz, el trigo harinero y a la leche. Esto significa un aumento de 35 por ciento en las percepciones de dos millones de pequeños y medianos productores.

Se está invirtiendo en la construcción y terminación de obras de infraestructura agrícola. Están en proceso de ejecución presas y canales de riego en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, entre otros.

El programa de Crédito Ganadero a la Palabra beneficia a seis mil 500 productores.

Ya inició la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sureste. La importancia de esta acción transformadora es verdaderamente fundamental.

Con ella se han creado 230 mil empleos permanentes en el curso de este año. Se ha logrado arraigar a los campesinos jóvenes a la tierra, con lo que se atempera el fenómeno migratorio.

Se produce madera, fruta y otros alimentos, se rehabilita la selva y el bosque, se rescata y protege la flora y la fauna nativa, en fin, se siembra vida, como se llama el programa.

Estamos evitando la sobreexplotación de los mantos acuíferos mediante el impulso al crecimiento poblacional en el sureste, que es donde se cuenta con cerca del 70 por ciento del agua del país, reconvirtiendo también cultivos por otros que requieren menor consumo de agua e impulsando la tecnificación y el revestimiento de la infraestructura existente de riego para aprovechar mejor los recursos hidráulicos.

Se está fomentando, con criterio de sustentabilidad, la actividad pesquera y la acuacultura. Este plan inició con el apoyo a pescadores mediante la simplificación de trámites con la obtención de permisos de pesca, con reglas claras de conservación de especies y con ayuda económica directa a pescadores.

En suma, estamos rescatando el campo del abandono al que fue condenado por la política neoliberal; y una vez que se obtenga más crecimiento económico, cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se dará un apoyo aún mayor a los productores nacionales mediante subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria; es decir, para dejar de compra en el extranjero lo que consumimos.

Como complemento al fortalecimiento a la economía popular estamos entregando créditos a la palabra con el programa Tandas para el Bienestar. Hasta el día de hoy se han otorgado 344 mil créditos, sin intereses, sin papeleos, a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se ganan la vida como pueden en la llamada economía informal.

Avanza en los municipios de Oaxaca la construcción de caminos de concreto, 45 de ellos están en proceso y el año próximo se abrirán 50 frentes más.

Nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres, ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas, pero importantes obras, se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria.

Debe reconocerse que un factor principal, verdaderamente importante para el fortalecimiento de la economía, promovida desde abajo, con la gente y para la gente, ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país. Las remesas son la principal fuente de ingresos de México. Aquí sí, yo lo promuevo, un aplauso a nuestros migrantes.

En cuanto a proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional, expongo aquí que, con estricto apego a criterios de sustentabilidad, hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que estarán terminados el 13 de diciembre de este año para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra, que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

En cuanto al Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec se trabaja ya en la ampliación del Puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará las costas del océano Pacífico con el golfo de México.

Se ha llevado a cabo la consulta a las comunidades para su aceptación e integración al proyecto y se están atendiendo sus demandas. Hay apoyo de las comunidades, no estamos haciendo nada en contra de la voluntad de los ciudadanos.

Tengamos presente que esta angosta franja de 230 kilómetros de nuestro territorio será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá y con mayores ventajas. Tendremos ahí disponibilidad de gasolinas y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán.

Se utilizarán los ductos ya existentes de Pemex para transportar gasolinas, diésel y gas. Se cuenta con energía eléctrica suficiente, y a ello debe agregarse que se establecerá en el Istmo una zona libre o franca, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios.

Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pero afortunadamente ya se liquidaron los bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. Ya terminamos de cumplir con el compromiso de que no íbamos a quedar a deber absolutamente nada en cuanto a esta obra iniciada.

Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido de que fue la mejor decisión y menciono algunas razones:

En ese sitio, en el lago de Texcoco, la terminal aérea habría estado condenada a sufrir de constantes hundimientos.

Se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo asiento de aves migratorias.

Vamos a resolver la saturación del actual aeropuerto en tres años, que será menos tiempo que el que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco.

Va a ser una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción y con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México.

Con este propósito estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez. Ya iniciamos con estas obras de rehabilitación del actual aeropuerto.

También se va a utilizar a plenitud el aeropuerto de Toluca, que estamos en un proceso de negociación para que pase a formar parte de mayoritaria del gobierno federal; y al mismo tiempo se va a construir el nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles en lo que es hoy la Base Aérea de Santa Lucía.

Desde enero pasado se inició el programa de la Zona Libre o franca a lo largo de los tres mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esa franja se redujo el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento, el IVA pasó del 16 al 8 por ciento, los combustibles se abarataron y aumentó al doble el salario mínimo.

Se creó la empresa Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad, y se obtuvo ya la concesión para ofrecer servicio de internet sin fines de lucro en todo el país.

El mes próximo comenzarán los trabajos para comunicar por este medio a 13 mil 500 centros integradores de servicios y a 166 mil comunidades y pueblos marginados del país.

Es un orgullo también informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo. Les recuerdo que en 2004 se llegó a producir tres millones 400 mil barriles y desde entonces, hasta diciembre del año pasado, año con año, 14 años, se fue cayendo la producción a llegar a un millón 670 mil barriles; de tres millones 400 mil en 14 años, a un millón 670 mil barriles.

El año pasado nada más se perdieron 200 mil barriles; se cayó la producción de un millón 900 mil, en términos generales a un millón 700 mil barriles diarios.

Por eso es un orgullo poder decir que en nueve meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción; por el contrario, se mantuvo, se estabilizó la producción de petróleo y en diciembre contaremos con 50 mil barriles diarios adicionales, y va a empezar la recuperación en la producción petrolera nacional. Esto es un avance importante.

También se están rehabilitando las seis refinerías del país y en lo que va del presente año la producción en estas plantas aumentó del 32 al 42 por ciento de su capacidad. Asimismo, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

En materia de obras públicas estamos dando prioridad a la conservación de infraestructura y a la terminación de obras en proceso. La inversión para la construcción y el mejoramiento de carreteras y caminos rurales es de 42 mil 500 millones de pesos.

En este momento 20 mil millones de pesos del monto total, 20 mil millones, se están destinando a la conservación de la red de carreteras del país. Algo que no había sucedido.

Concluyó también la construcción del Túnel Emisor Oriente, que tomó terminarlo más de 10 años y significó una inversión total de 32 mil 189 millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una buena parte del Valle de México.

También se terminará este año el Tren Ligero de Guadalajara y se continúa construyendo el tren Toluca-Ciudad de México.

La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, indispensable y es una realidad. Informo que la Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo con las empresas nacionales y extranjeras que construyeron ductos para el transporte de gas.

Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se logró de esta manera evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del interés particular, por legítimo que este sea.

Somos servidores públicos, somos profesionales, comerciantes, empresarios, por encima de todo somos mexicanos.

Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios; asimismo, destaco la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett.

Con este arreglo queda garantizado para los últimos 20 años el abasto de gas, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de México.

En cuanto a la llegada de inversión extranjera vamos bien. En los primeros seis meses de este año se captaron 18 mil millones de dólares, la cifra semestral más alta en toda la historia.

Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos por una circunstancia, hay que decirlo también, muy especial; esperemos que ese asunto se resuelva lo más pronto posible para la tranquilidad de todos, para la estabilidad económica y financiera en el mundo.

Consideramos, ese es nuestro pronóstico, que el Congreso de Estados Unidos y el de Canadá aprobarán el nuevo tratado comercial y de esa manera se fortalecerá aún más la economía de nuestro país y de América del Norte.

En el segundo trimestre del año el país obtuvo un superávit de cinco mil 143 millones de dólares en su cuenta corriente, el mayor desde que iniciaron los registros en 1980, según me informó el ciudadano secretario de Hacienda, aquí presente.

En julio las exportaciones llegaron a más de 39 mil millones de dólares, un incremento en relación con el mismo periodo, con el mismo mes del año pasado, del siete por ciento.

La nueva política económica significa también mantener finanzas públicas equilibradas, sanas, no deficitarias, es decir, no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública.

Al cierre de este año vamos a cumplir con la meta de superávit primario del uno por ciento del Producto Interno Bruto.

Informo de manera puntual que no hemos aumentado impuestos en términos reales y que no se han creado nuevos gravámenes, no ha crecido, ni crecerá en este año; y estamos enviando el presupuesto, está por enviarse el presupuesto al congreso, tenemos de plazo el día 8 de este mes y estamos proyectando que no aumente la deuda pública.

En julio, la inflación anual fue de 3.8 por ciento, la más baja desde diciembre de 2016.

No han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad.

Durante el tiempo que llevamos en el gobierno el peso ha resistido fuertes presiones externas, por las circunstancias a las que hice referencia, y se ha mantenido establece en relación con el dólar, mientras que la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado.

En diciembre de 2018 a julio de 2019, de diciembre de 2018 a julio de 2019 las reservas internacionales han crecido en 54 mil 200 millones de dólares.

En julio el índice de confianza del consumidor se ubicó en 104 puntos, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 10 años.

Ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 1.2 por ciento en las ventas en relación con el mismo mes del año pasado.

La Bolsa de Valores se ha mantenido estable. En el tiempo que llevamos en el gobierno ha aumentado en dos por ciento.

Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 2.6 por ciento en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar.

El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 tengamos una sociedad mejor, que la población esté viviendo en un entorno de bienestar. Vuelvo a proclamar por convicción, por humanismo, que, por el bien de todos, primero los pobres. Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético.

Pero no sólo eso. Sin justicia no hay garantías de seguridad, de tranquilidad ni de paz social. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales.

No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más pobres, de los desfavorecidos.

De manera resumida, informo lo siguiente:

En los primeros siete meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es una realidad. Hasta hoy están trabajando como aprendices 930 mil jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis, porque ni estudian ni trabajan; así los siguen describiendo algunos hasta hace poco, hasta la fecha, de manera despectiva.

El próximo año, a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio. Nunca más se les dará la espalda a los jóvenes o se les condenará a la marginación y al olvido.

El salario mínimo aumentó este año en 16 por ciento, como nunca en 36 años de neoliberalismo; y según el Instituto Mexicano del Seguro Social en julio el promedio del salario obtenido por los afiliados en esa institución fue de 11 mil 580 pesos mensuales, la cantidad más alta registrada en toda la historia de nuestro país.

Ocho millones de adultos mayores, el 94 por ciento del total han recibido su pensión de dos mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; y ahora este apoyo es universal, es decir, se convirtió en un derecho de todos.

Setecientas noventa mil personas con discapacidad reciben también una pensión de dos mil 550 pesos bimestrales. Este programa beneficia en especial a las niñas y niños pobres del país, pronto llegaremos a un millón de beneficiarios.

Doscientos veintitrés mil niñas y niños de lo que eran las estancias infantiles reciben su beca de manera directa, sin intermediarios, de mil 600 pesos bimestrales.

Seis millones 200 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias pobres, están recibiendo becas de mil 600 pesos bimestrales.

Se otorgan becas a todos los estudiantes de nivel medio superior del país de escuelas públicas. Hasta el día de hoy han recibido este beneficio tres millones 500 mil estudiantes.

También reciben becas de dos mil 400 pesos mensuales 300 mil estudiantes universitarios de familias pobres.

En total están recibiendo becas en todos los niveles escolares 10 millones 90 mil estudiantes, lo que significa una inversión en el año de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México.

Todos los recursos que entrega el gobierno mediante los programas sociales y de bienestar llegan directamente a los beneficiarios, así se evita la intermediación, el clientelismo, el famoso moche y la corrupción.

Ya se canceló la mal llamada reforma educativa y estamos dialogando con maestros, maestras, padres de familia, para mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de escolaridad.

Con el nuevo ciclo escolar comenzó el programa La Escuela es Nuestra, que consiste en entregar el presupuesto para la construcción, reparación de aulas y mantenimiento de las escuelas públicas a los comités escolares de administración participativa, formados por alumnos, maestros y madres y padres de familia de cada plantel educativo.

Se va a hacer de manera directa este programa. Se van a entregar los apoyos sin intermediarios, cada escuela va a recibir su presupuesto desde la Tesorería de la Federación hasta la escuela. Con ese propósito, desde este fin de semana se están celebrando 26 mil asambleas de padres de familia y maestros para la formación de los comités.

Tenemos que gobernar entre todos. La democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El propósito es que no pase el dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales o por asociaciones civiles o no gubernamentales, sino que llegue directo al beneficiario.

Esta fue una recomendación de mis asesores, la gente del pueblo, que me decía: ‘Si se gana, licenciado, procure –así, de manera muy coloquial- que los que nos mande, que el apoyo no llegue por el gobierno, porque se lo ‘clavan’, mejor entréguelo directo’. Y eso es lo que estoy haciendo.

Ya se abrieron 100 universidades públicas y gratuitas del Sistema Educativo Benito Juárez en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian hoy 39 mil 170 jóvenes y trabajan 815 maestros y maestras.

Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica, también la estrategia para el fomento a la lectura, y el Fondo de Cultura Económica ha editado 23 libros de grandes escritores con un tiraje de 40 mil por cada libro, llegando a un total de 920 mil ejemplares. Dichos libros se venden a precios accesibles que van de nueve pesos a 20 pesos.

Asimismo, se reimprimieron ocho millones 500 mil ejemplares de la Cartilla moral, escrita por Alfonso Reyes. Porque no sólo de pan vive el hombre, necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales, bienestar material y bienestar del alma.

El Conacyt incorporó con becas de posgrado a nueve mil estudiantes adicionales a los que ya recibían becas.

Se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, a fin de reemplazar al llamado Seguro Popular. Se garantizará lo más pronto posible el derecho a la salud a toda la población con prioridad para quienes no tienen seguridad social.

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está empezando a resolver cuatro demandas básicas:

Que haya abasto de todos los medicamentos hasta en las comunidades médicas y centros de salud ubicados en las comunidades más apartadas del país.

Hemos comentado sobre esto: que si los refrescos y los alimentos -no los voy a calificar- se distribuyen en todo el territorio nacional, es injustificable que no ocurra otro tanto con las medicinas. Tenemos que tener un buen mecanismo de distribución de medicamentos, abasto y distribución de medicamentos.

Otras tareas pendientes son la asignación de los médicos, enfermeras y paramédicos en toda la población.

Rehabilitar y ampliar la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos.

Y la basificación de más de 80 mil trabajadores de la salud que han sido contratados como eventuales y por honorarios. Esto lo vamos a hacer poco a poco, paulatinamente, pero es un compromiso, durante este sexenio van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud.

El sector salud tendrá un incremento de 40 mil millones de pesos para financiar las acciones destinadas a mejorar la atención médica y a garantizar la gratuidad en los medicamentos.

La delegación de atletas que nos representó en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, celebrados del 26 de julio al 11 de agosto, logró 136 medallas: 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, el mayor número de medallas obtenido en competencias fuera de México.

A los 544 atletas y a sus entrenadores se les otorgaron apoyos económicos por un año, se les entregó todo para que puedan en un año contar con apoyos suficientes, seguir entrenando y participar en los Juegos Olímpicos de Japón, y obtener también buenos resultados.

Lo mismo haremos con los deportistas de la delegación que también está en Perú, de los Parapanamericanos, que hasta hoy los paralímpicos han conseguido, hoy termina esta competencia, consiguieron 55 medallas de oro, récord histórico, 58 de plata, 45 de bronce, 158 en total. A ellos también les vamos a dar su apoyo, igual que a todos los deportistas; ahora que regresen se les va a entregar también su apoyo.

Los recursos que se entregan a deportistas y a los pueblos más pobres de México se están obteniendo de la venta de bienes incautados a la delincuencia común y de cuello blanco. Se están vendiendo, hay subastas de joyas, ranchos, residencias, vehículos, barcos, aviones y, como se dice técnicamente, numerarios, dólares, que se entregan a las comunidades más pobres y en este caso a deportistas. Estos apoyos los entrega un instituto que se acaba de crear, se llama el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Muchas gracias también a los empresarios que están participando en estas subastas. Aquí aprovecho para hacer un reconocimiento al empresario Bremer, que adquirió una de las casas, las residencias, y ese dinero se entregó a deportistas. No sé si lo invitamos. Ni siquiera lo invitamos, pero bueno, ahí se va a enterar que ya le reconocimos su gesto, como a otros empresarios y fundaciones que nos están ayudando con este propósito.

La apertura al pueblo de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos ha sido un éxito, la que era mansión presidencial ha sido visitada por un millón 600 mil personas.

Y ya se está elaborando el proyecto para convertir este espacio, esto en coordinación con el gobierno de la ciudad, se va a convertir el Bosque de Chapultepec, más terrenos donde se encontraba la fábrica de armas del Ejército, en un espacio artístico y ecológico como una extensión de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo.

Las Islas Marías dejaron de ser prisión y está en marcha el proyecto de convertirlas en un centro de educación ambiental. Esto corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente. Y nuestro agradecimiento por la custodia que hacen de las islas para que no sean saqueadas, para que se conserven sus especies. Muchas gracias a la Secretaría de Marina por el apoyo y la custodia, la protección de las islas de México.

Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Los programas de bienestar ya están llegando. Lo explico de esta manera:

De cada 10 hogares de México, en cinco están llegando apoyos, a la mitad en general hasta ahora; pero en comunidades indígenas, de cada 10 hogares, están llegando apoyos a nueve hogares, y antes de que termine este año va a ser a todos los hogares de las comunidades indígenas de México.

El programa de Mejoramiento Urbano en Colonias Populares de Ciudades Fronterizas y de Centros Turísticos se ha llevado a cabo, y se ha apoyado a siete mil 600 familias con viviendas; y están iniciados los trabajos de introducción de agua, drenaje, pavimento, escrituración y otros servicios en colonias populares de 14 ciudades del país.

En cuanto al programa de atención a damnificados por los sismos informo que se han otorgado apoyos para vivienda a 10 mil 800 familias; están en proceso de reconstrucción escuelas y centros de salud y se avanza también en la restauración de iglesias, templos y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional.

Por su parte, Infonavit ha restructurado 49 mil 500 créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban y sus deudas crecían en vez de bajar; además, de este programa que será permanente se acordó que quienes hayan pagado el 90 por ciento de su crédito se les condonará el resto y podrán recibir sus escrituras.

Asimismo, hemos hecho el compromiso de que nadie será desalojado de su departamento o vivienda.

Se aprobó la creación del Banco de Bienestar, que tendrá sucursales hasta en las comunidades más apartadas del país.

El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y de seguridad pública.

Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados y una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia, considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio.

Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral, de justicia, paz y seguridad ciudadana.

Entre las acciones principales para conseguir la paz destaca el hecho de que se están creando, como lo he venido diciendo y lo repito, mejores condiciones de vida y de trabajo para atender las causas que originan la violencia, es decir, lo principal es que haya empleos, buenos salarios, bienestar y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo.

En todo ello estamos actuando, pero también nos ocupamos de auspiciar la regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.

También informo que ya se tiene un mando único coordinado en materia de seguridad pública. El Gabinete de Seguridad es encabezado por el presidente de la República, sesiona diariamente de lunes a viernes de seis a siete de la mañana aquí, en Palacio Nacional. Y en el Gabinete de Seguridad que sesiona todos los días aquí en Palacio participan los secretarios de Seguridad, de Gobernación, de Marina y de Defensa, y se convoca con regularidad a otros servidores públicos.

Este modelo a la vez se réplica a escala estatal y regional con la participación de representantes del gobierno federal y de los ejecutivos estatales.

Aquí aprovecho para agradecer la coordinación, el gran apoyo de los gobernadores de todos los estados de la República. No tenemos diferencias en este tema, en esta materia, estamos trabajando unidos los gobiernos estatales y el gobierno federal. No hay motivo para divisiones, mucho menos cuando se trata de garantizar la seguridad del pueblo.

Muchas gracias a los ciudadanos gobernadores, a la gobernadora y jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Hasta ahora, porque ya se creó la Guardia Nacional, se han desplegado 58 mil 600 elementos de esta nueva institución, que actúan en 150 coordinaciones territoriales del país, aunque la meta es llegar a 140 mil elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México.

Añado que la nueva estrategia en materia de seguridad pública ha consistido también en no tolerar la tortura, ni ninguna otra violación a los derechos humanos. Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia.

No descansaremos, estamos trabajando todos los días, haciendo todo lo que humanamente es posible, hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.

Se busca también, y se está dando protección, se está brindando protección a periodistas amenazados; a defensores de derechos humanos, tienen protección especial 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos.

También han sido puestos en libertad 45 presos políticos.

Ya iniciaron los estudios y preparativos para rescatar los restos de los 63 mineros que desde 2006 no han podido ser recuperados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila. Ya se han reunido expertos de México y del extranjero, y se ha diagnosticado -y esto es muy favorable- que es posible realizar con éxito esta acción humanitaria. Pronto vamos a empezar ya los trabajos para el rescate de los cuerpos de los mineros.

Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten redadas, razias, ni masacres, ni se permite la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.

Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, con el uso regulado, adecuado de la fuerza.

No olvidemos, y esto aplica muy bien porque si conocemos la historia sabemos que nuestro ejército surge de la Revolución mexicana. Es un ejército que surge del pueblo, el marino y el soldado es pueblo uniformado.

¿Qué son los soldados? ¿Qué son los marinos?

Es el pueblo cuidando al pueblo, eso es, el pueblo cuidando al cuidando al pueblo. Eso es la Guardia Nacional.

Termino diciendo que, aunque todavía tenemos que trabajar mucho, porque no son buenos los resultados en cuanto a la diminución de la incidencia delictiva en el país y que está atendiéndose el problema, pero constituye nuestro principal desafío, yo soy un hombre de desafíos, de retos y soy perseverante, y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso.

Lo vamos a lograr con el trabajo coordinado de todo el gobierno, como lo estamos haciendo, cerrando filas todos juntos.

Vamos a lograr también con algo que es muy importante: no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. Cero impunidad, separando muy bien, marcando la línea, la frontera, por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad, nada de mezclar delincuencia con autoridad. Eso se termina. El que se meta a proteger a delincuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay influyentismo.

Vamos a conseguir que haya tranquilidad y paz con honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia.

Ya estoy terminando, yo traté de hacer una síntesis, pero es complicado, pero ya estoy por terminar.

Amigas y amigos.

Mexicanas y mexicanos:

Es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas nueve meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que esto no ha sido ni será más de lo mismo; por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México.

Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna, suerte.

En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política.

No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio; sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados.

El presidente Juárez decía, tenía una frase: ‘El triunfo de la reacción -decía- es moralmente imposible’.

Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México.

Si seguimos actuando en forma ética, y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino.

Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación, y están contentos, feliz, feliz, feliz.

Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones.

Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, esto lo comparto con ustedes y con millones de mexicanos, es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos tiempos, para servir a México.

¡Que viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!