“La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero”: estas fueron las palabras que este lunes pronunció la activista Greta Thunberg ante a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, la joven de 16 años dijo a los líderes mundiales presentes que, a 30 años de investigación científica sobre el cambio climático no deberían “seguir mirando para otro lado y venir aquí a decir que están haciendo lo suficiente”.

Greta, quien viajó desde Europa en un velero cero emisiones para la Cumbre, reclamó a los asistentes que en el encuentro no presentarán soluciones, “porque los números son demasiado incómodos y ustedes aún no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son”.

“Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición”, finalizó.

Greta Thunberg.

The whole speech.

Watch every second of it. #UNGA pic.twitter.com/mXjm4L6OXj

— Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) September 23, 2019